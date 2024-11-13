Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Brasler Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Vận hành thành thạo máy phay CNC,hệ điều hành Fanuc, gia công chi tiết, đo, kiểm tra chi tiết sản phẩm làm ra.

- Biết gá sản phẩm,lấy gốc

- Biết thay dao khi xảy ra sự cố

- Biết đọc bản vẽ gia công

- Trao đổi trực tiếp công việc khi phỏng vấn.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

- Lô 06-7 KCN Ninh Hiệp – Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1-3 năm trở lên về lập trình và vận hành máy phay cnc trong lĩnh vực cơ khí.

- Tốt nghiệp từ trung cấp,cao đẳng nghề công nghiệp chuyên ngành về cơ khí chế tạo.

- Tuổi từ 25 – 40 tuổi.

- Có sức khỏe tốt ,trung thực,có tinh thần trách nhiệm

- Chăm chỉ ,chịu khó,ham học hỏi,chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Brasler Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 13- 15 triệu /tháng.

- Thưởng các ngày lễ ,tết,sinh nhật... theo qui định của công ty.

- Có chỗ ở cho ứng viên ở xa

- Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc

– Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

– Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)..

– Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, du lịch, thể thao của Công ty.

5.Thời gian làm việc : Ngoài làm hành chính,có khả năng đi ca 1,ca 2.

6. Hồ sơ gồm:

– CV tóm tắt quá trình làm việc của bản thân.

– Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4×6 (không quá 06 tháng)

– Bản sao giấy khai sinh, chứng chỉ các văn bằng khác liên quan.

– Giấy khám sức khỏe chưa quá 06 tháng.

– Thẻ CCCD, hộ khẩu photo có công chứng của cơ quan có thẩm quyền.

– Đơn xin việc viết tay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Brasler Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin