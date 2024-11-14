Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KÍNH CHỐNG CHÁY VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Thiết kế cửa thép, cửa kính khung thép trên phần mềm AutoCad, Solidworks...

- Làm bản vẽ gia công, tiến độ gia công, bóc tách khối lượng, dự trù vật tư...

- Làm báo giá, các hồ sơ liên quan để gửi cho khách hàng.

- Hỗ trợ, trao đổi kỹ thuật với nhà máy đảm bảo tiến độ sản xuất cho các đơn hàng đã nhận..

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ khí

- Kinh nghiệm: 02 năm (ưu tiên đã có kinh nghiệm về kim loại tấm)

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: AutoCad, Solidworks, tin học văn phòng...

- Có sức khỏe tốt, khả năng chịu được áp lực công việc cao.

- Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ.

- Ưu tiên nữ.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KÍNH CHỐNG CHÁY VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 10tr đến 14tr (tùy theo năng lực, kinh nghiệm)

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định.

- Thưởng tháng 13, các chế độ khác theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KÍNH CHỐNG CHÁY VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin