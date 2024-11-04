Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 87 - 89 phố Hạ Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thiết kế các máy móc tự động hóa phục vụ cho nhà máy Thiết kế Jig,Tool, đồ gá ... Đề xuất các ý tưởng cải tiến tăng năng suất lao động Đề xuất các ý tưởng, giải pháp về cải tiến sản phẩm & phát triển sản phẩm mới

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy, Thành thạo các phần mềm thiết kế mô phỏng 2D-3D, Autocad, SolidWork, Corel, Word, Excel. Có kinh nghiệm 2-3 năm làm việc trong môi trường thiết kế khuôn mẫu, máy móc thiết bị tự động hoá, có khả năng lập trình CNC, kỹ sư điện tự động hóa tại các nhà máy sản xuất. Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan hoàn thành tốt công việc được giao, chịu được áp lực công việc. Tiếng Anh, tiếng Trung: đọc hiểu được tài liệu kỹ thuật, Datasheet vật liệu, tìm kiếm công nghệ để phục vụ công việc thiết kế sản phẩm (Điểm ưu tiên).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: Thỏa thuận khi phỏng vấn Lương thử việc từ: 11-12 triệu / tháng; Sau thử việc tùy theo vị trí năng lực, mức thu nhập từ > 15 triệu – 30 triệu/ tháng. Thưởng lao động giỏi quý: theo thành tích đóng góp nổi bật . Thưởng năm : theo quy chế khen thưởng của Công ty; tùy theo hiệu quả công việc và mức độ đóng góp của cá nhân .

Tham gia các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm được tổ chức hàng năm. Được làm việc tại môi trường chuyên nghiệp với các trang thiết bị hiện đại, cơ hội thăng tiến, phát triển rõ ràng. Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH....theo đúng quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG Pro Company

