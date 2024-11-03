Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK13 - 20 Khu Đấu giá, tổ 13 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Long Biên - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thiết kế chi tiết các mạng lưới thu gom nước thải và hệ thống xử lý nước thải. Bóc tách khối lượng, lập dự toán chi tiết cho các hạng mục Lập phương án thiết kế, thuyết minh dự án, thuyết minh TKCS, TKBVTC.. và đề xuất các phương án thi công tối ưu. Tham gia khảo sát thực tế khi cần Tham gia giám sát trực tiếp các công việc tại nhà máy, công trình Tham gia các công việc hỗ trợ khác trong phù hợp khả năng khi được yêu cầu

Thiết kế chi tiết các mạng lưới thu gom nước thải và hệ thống xử lý nước thải.

Bóc tách khối lượng, lập dự toán chi tiết cho các hạng mục

Lập phương án thiết kế, thuyết minh dự án, thuyết minh TKCS, TKBVTC.. và đề xuất các phương án thi công tối ưu.

Tham gia khảo sát thực tế khi cần

Tham gia giám sát trực tiếp các công việc tại nhà máy, công trình

Tham gia các công việc hỗ trợ khác trong phù hợp khả năng khi được yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lập bản vẽ kỹ thuật, đọc và triển khai bản vẽ kỹ thuật thành thạo. Sử dụng thành thạo Solidword, AutoCad, Revit..., vi tính văn phòng. Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm thực tế về thiết kế, làm việc tại các xưởng chế tạo thiết bị cơ khí.

Lập bản vẽ kỹ thuật, đọc và triển khai bản vẽ kỹ thuật thành thạo.

Sử dụng thành thạo Solidword, AutoCad, Revit..., vi tính văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm thực tế về thiết kế, làm việc tại các xưởng chế tạo thiết bị cơ khí.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 8-12 triệu và thưởng theo dự án Được tham gia đóng BHXH. Được tham gia vào các hoạt động của công ty: team-building, du lịch, nghỉ mát,... Được hưởng các chế độ lương, thưởng các dịp Lễ, Tết hấp dẫn; và được nghỉ phép theo quy định nhà nước. Được làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài hợp tác dự án với công ty. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Mức lương khởi điểm: 8-12 triệu và thưởng theo dự án

Được tham gia đóng BHXH.

Được tham gia vào các hoạt động của công ty: team-building, du lịch, nghỉ mát,...

Được hưởng các chế độ lương, thưởng các dịp Lễ, Tết hấp dẫn; và được nghỉ phép theo quy định nhà nước.

Được làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài hợp tác dự án với công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin