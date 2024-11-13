Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10, Tầng 3, CT2B Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh,, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ sản xuất gia công chế tạo.

Giám sát , kiểm tra lắp đặt thiết bị máy móc, sản xuất.

Lập quy trình sản xuất, quy trình công nghệ gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí chính xác.

Chịu trách nhiệm bảo hành, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị do mình sản xuất , báo cáo và khắc phục lỗi khi có sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động thiết bị

Chịu trách nhiệm kiểm tra xem xét , xử lý các vấn đề kỹ thuật trong các thiết bị, lựa chọn và trình báo chủng loại vật liệu & thiết bị trong quá trình sản xuất.

Phối hợp, tham vấn cho kỹ thuật phần mềm nhúng trong quá trình phát triển về chất lượng cũng như kỹ thuật

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy, Công nghệ Chế tạo máy, Tự động hoá hoặc Cơ điện tử.

Có khả năng tính toán, thiết kế và vận hành các cơ cấu chuyển động robot là 1 lợi thế

Biết sử dụng thành thạo, chuyên nghiệp một trong các các phần mềm thiết kế cơ khí, mô phỏng cơ cấu chuyển động như Autocad, Solidwork,...

Có đủ sức khỏe, chăm chỉ, nhiệt huyết trong công việc, chịu được áp lực công việc.

Có nhiều ý tưởng sáng tạo trong việc cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Có khả năng lên kế hoạch nghiên cứu, sản xuất.

Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực. Khởi điểm từ 13-15 triệu (trở lên) + Thưởng hiệu quả công việc (thỏa thuận trực tiếp trong buổi phỏng vấn)

Chế độ review lương định kỳ 2 lần/năm hoặc đột xuất.

Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động ngay sau khi ký hợp đồng chính thức: BHXH, BHYT,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam

