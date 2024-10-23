Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí

- Thiết kế sản xuất đồ nội thất, đồ dùng gia dụng, biển bảng quảng cáo.

- Bóc tách khối lượng từ bản vẽ chi tiết để có phương án nhập vật tư, thiết bị cho xưởng sản xuất.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan: Thiết kế, kiến trúc, xưởng sản xuất, các xưởng, nhà máy đối tác để hoàn thiện sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Sử dụng thành thạo phần mềm: Cad, Photoshop, CorelDraw, Ai...

- Bằng cấp: Không yêu cầu. Ưu tiên những ứng viên đã làm ở các công ty có nhà máy, xưởng sản xuất về Biển bảng quảng cáo, đồ nội thất, đồ gia dụng...

- Kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương

- Giới tính: Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 12 - 20 triệu (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng dự án

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.

- Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM

