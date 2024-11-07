Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company

Kỹ sư điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: KCN Xuyên Á, Đường Số 3, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Công việc chính:
- Thực hiện thử nghiệm theo bản phân công công việc hiện hành của phòng thí nghiệm
- Thử nghiệm đèn Led và thiết bị điện
- Vận hành hệ thống quả cầu tích phân
- Vận hành hệ thống quan trắc góc
- Vận hành các thiết bị kiểm tra an toàn điện
- Kiểm tra, phân tích mạch sản phẩm, nắm rõ sơ đồ nguyên lý . Các tình hình bất thường về mạch điện của sản phẩm theo dõi và xử lý, báo cáo tình hình về các hoạt động kỹ thuật sản phẩm với Trưởng/Phó phòng thí nghiệm. ( Chính )
2. Các công việc khác:
- Thực hiện các công tác nghiên cứu sản phẩm kết hợp với phòng R&D.
- Thực hiện công việc đột xuất theo sự điều động và sự phân công của Ban Giám Đốc và Trưởng/Phó phòng thí nghiệm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Điện - Điện Tử.
- Kinh nghiệm thiết kế mạch điện tử từ 2 năm trở lên
( Hàn-Tháo linh kiện điện tử thành thạo bao gồm linh kiện cắm và linh kiện dán )
- Kiến thức về vận hành thiết bị điện và an toàn điện.
- Biết sử dụng các dụng cụ đo đạc chính xác cao như Oscilloscope, đồng hồ đa năng chính xác cao đo linh kiện, dòng điện, điện áp, thiết bị phân tích nguồn...
- Biết sử dụng công cụ vẽ mạch điện tử như Altiumm, Proteus , hoặc các Phần mềm hỗ trợ khác ,vv...
- Có khả năng biên soạn các tài liệu kỹ thuật về phương pháp thử, quy trình thử ngiệm, vv...
- Đọc và hiểu các quy định, thông tư và yêu cầu của pháp luật liên quan đến lĩnh vực Điện, tài liệu kỹ thuật chuyên ngành Điện
- Nắm được các quy trình, hướng dẫn, nội quy, tiêu chuẩn liên quan đến PTN. Có kiến thức sử dụng thiết bị phân tích kỹ thuật của PTN
- Hiểu biết về hệ thống quản lý PTN và đánh giá nội bộ theo ISO/IEC 17025 ( Đáp ứng thì tốt , chưa có sẽ được đào tạo theo kế hoạch định kì của PTN )
- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Word, excel, powerpoint ,....
- Có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập từ 10 - 15 Triệu tuỳ theo năng lực
- Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác (Theo quy chế và chính sách của công ty)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
- BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-dien-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-long-an-job245056
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 22 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 20/09/2025
Long An Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Hạn nộp: 30/11/2025
Long An Hà Nội Khánh Hòa Còn 74 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm