Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Long An: KCN Xuyên Á, Đường Số 3, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Công việc chính:

- Thực hiện thử nghiệm theo bản phân công công việc hiện hành của phòng thí nghiệm

- Thử nghiệm đèn Led và thiết bị điện

- Vận hành hệ thống quả cầu tích phân

- Vận hành hệ thống quan trắc góc

- Vận hành các thiết bị kiểm tra an toàn điện

- Kiểm tra, phân tích mạch sản phẩm, nắm rõ sơ đồ nguyên lý . Các tình hình bất thường về mạch điện của sản phẩm theo dõi và xử lý, báo cáo tình hình về các hoạt động kỹ thuật sản phẩm với Trưởng/Phó phòng thí nghiệm. ( Chính )

2. Các công việc khác:

- Thực hiện các công tác nghiên cứu sản phẩm kết hợp với phòng R&D.

- Thực hiện công việc đột xuất theo sự điều động và sự phân công của Ban Giám Đốc và Trưởng/Phó phòng thí nghiệm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Điện - Điện Tử.

- Kinh nghiệm thiết kế mạch điện tử từ 2 năm trở lên

( Hàn-Tháo linh kiện điện tử thành thạo bao gồm linh kiện cắm và linh kiện dán )

- Kiến thức về vận hành thiết bị điện và an toàn điện.

- Biết sử dụng các dụng cụ đo đạc chính xác cao như Oscilloscope, đồng hồ đa năng chính xác cao đo linh kiện, dòng điện, điện áp, thiết bị phân tích nguồn...

- Biết sử dụng công cụ vẽ mạch điện tử như Altiumm, Proteus , hoặc các Phần mềm hỗ trợ khác ,vv...

- Có khả năng biên soạn các tài liệu kỹ thuật về phương pháp thử, quy trình thử ngiệm, vv...

- Đọc và hiểu các quy định, thông tư và yêu cầu của pháp luật liên quan đến lĩnh vực Điện, tài liệu kỹ thuật chuyên ngành Điện

- Nắm được các quy trình, hướng dẫn, nội quy, tiêu chuẩn liên quan đến PTN. Có kiến thức sử dụng thiết bị phân tích kỹ thuật của PTN

- Hiểu biết về hệ thống quản lý PTN và đánh giá nội bộ theo ISO/IEC 17025 ( Đáp ứng thì tốt , chưa có sẽ được đào tạo theo kế hoạch định kì của PTN )

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Word, excel, powerpoint ,....

- Có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập từ 10 - 15 Triệu tuỳ theo năng lực

- Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác (Theo quy chế và chính sách của công ty)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

- BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company

