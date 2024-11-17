Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Số 9, Đường 12, KDC Mai Thị Non, Ấp Phước Tú, Xã Thanh Phú, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng động cơ AC servo, robot công nghiệp bộ điều khiển CNC và giải quyết các vấn đề liên quan.
- Xử lý các vấn đề phát sinh khi khách hàng sử dụng vít me, thanh trượt tuyến tính và các linh kiện chi tiết máy tự động hóa khác.
- Hỗ trợ kỹ thuật cho kinh doanh
- Triển khai các dự án tự động hoá, thiết kế máy theo yêu cầu khách hàng
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi, hướng dẫn chi tiết trong quá trình phỏng vấn, thử việc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung Cấp các ngành điện, điện tử, tự động hóa,...
- Dưới 45 tuổi
- Có khả năng đấu dây mạch điều khiển, đọc hiểu sơ đồ điện,biết sử dụng PLC
- Có hiểu biết về hệ thống điều khiển tự động , Gcode,C#,C++
- Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
- Biết cài đặt phần mềm máy tính , vẽ 2D sơ đồ mạch , tủ điện

Tại CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8.000.000 - 10.000.000 đồng/ tháng
- Mức lương - thưởng sẽ xứng đáng với năng lực làm việc, có thể thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn
- Lương tháng 13. Thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ,...
- Nghỉ phép năm
- Xem xét tăng lương theo năng lực
- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc
- Du lịch hằng năm cùng công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.
- Được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ
- Được đào tạo 100% kiến thức, hướng dẫn công việc cụ thể nhằm nâng cao kinh nghiệm
- Được đào tào chuyên sâu về động cơ AC servo, robot công nghiệp, bộ điều khiển CNC.
- Cơ hội được đào tạo trực tiếp tại hãng Hiwin (Đài Loan).
- Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, Đường 12, KDC Mai Thị Non,Ấp Phước Tú , Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

