Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Long An: Số 9, Đường 12, KDC Mai Thị Non, Ấp Phước Tú, Xã Thanh Phú, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng động cơ AC servo, robot công nghiệp bộ điều khiển CNC và giải quyết các vấn đề liên quan.

- Xử lý các vấn đề phát sinh khi khách hàng sử dụng vít me, thanh trượt tuyến tính và các linh kiện chi tiết máy tự động hóa khác.

- Hỗ trợ kỹ thuật cho kinh doanh

- Triển khai các dự án tự động hoá, thiết kế máy theo yêu cầu khách hàng

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi, hướng dẫn chi tiết trong quá trình phỏng vấn, thử việc.

- Tốt nghiệp từ Trung Cấp các ngành điện, điện tử, tự động hóa,...

- Dưới 45 tuổi

- Có khả năng đấu dây mạch điều khiển, đọc hiểu sơ đồ điện,biết sử dụng PLC

- Có hiểu biết về hệ thống điều khiển tự động , Gcode,C#,C++

- Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu kỹ thuật

- Biết cài đặt phần mềm máy tính , vẽ 2D sơ đồ mạch , tủ điện

Tại CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8.000.000 - 10.000.000 đồng/ tháng

- Mức lương - thưởng sẽ xứng đáng với năng lực làm việc, có thể thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn

- Lương tháng 13. Thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ,...

- Nghỉ phép năm

- Xem xét tăng lương theo năng lực

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc

- Du lịch hằng năm cùng công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.

- Được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ

- Được đào tạo 100% kiến thức, hướng dẫn công việc cụ thể nhằm nâng cao kinh nghiệm

- Được đào tào chuyên sâu về động cơ AC servo, robot công nghiệp, bộ điều khiển CNC.

- Cơ hội được đào tạo trực tiếp tại hãng Hiwin (Đài Loan).

- Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

