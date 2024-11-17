Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Số 9, Đường 12, KDC Mai Thị Non, Ấp Phước Tú, Xã Thanh Phú, Bến Lức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng động cơ AC servo, robot công nghiệp bộ điều khiển CNC và giải quyết các vấn đề liên quan.
- Xử lý các vấn đề phát sinh khi khách hàng sử dụng vít me, thanh trượt tuyến tính và các linh kiện chi tiết máy tự động hóa khác.
- Hỗ trợ kỹ thuật cho kinh doanh
- Triển khai các dự án tự động hoá, thiết kế máy theo yêu cầu khách hàng
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi, hướng dẫn chi tiết trong quá trình phỏng vấn, thử việc.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ Trung Cấp các ngành điện, điện tử, tự động hóa,...
- Dưới 45 tuổi
- Có khả năng đấu dây mạch điều khiển, đọc hiểu sơ đồ điện,biết sử dụng PLC
- Có hiểu biết về hệ thống điều khiển tự động , Gcode,C#,C++
- Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
- Biết cài đặt phần mềm máy tính , vẽ 2D sơ đồ mạch , tủ điện
- Dưới 45 tuổi
- Có khả năng đấu dây mạch điều khiển, đọc hiểu sơ đồ điện,biết sử dụng PLC
- Có hiểu biết về hệ thống điều khiển tự động , Gcode,C#,C++
- Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
- Biết cài đặt phần mềm máy tính , vẽ 2D sơ đồ mạch , tủ điện
Tại CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 8.000.000 - 10.000.000 đồng/ tháng
- Mức lương - thưởng sẽ xứng đáng với năng lực làm việc, có thể thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn
- Lương tháng 13. Thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ,...
- Nghỉ phép năm
- Xem xét tăng lương theo năng lực
- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc
- Du lịch hằng năm cùng công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.
- Được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ
- Được đào tạo 100% kiến thức, hướng dẫn công việc cụ thể nhằm nâng cao kinh nghiệm
- Được đào tào chuyên sâu về động cơ AC servo, robot công nghiệp, bộ điều khiển CNC.
- Cơ hội được đào tạo trực tiếp tại hãng Hiwin (Đài Loan).
- Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
- Mức lương - thưởng sẽ xứng đáng với năng lực làm việc, có thể thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn
- Lương tháng 13. Thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ,...
- Nghỉ phép năm
- Xem xét tăng lương theo năng lực
- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc
- Du lịch hằng năm cùng công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.
- Được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ
- Được đào tạo 100% kiến thức, hướng dẫn công việc cụ thể nhằm nâng cao kinh nghiệm
- Được đào tào chuyên sâu về động cơ AC servo, robot công nghiệp, bộ điều khiển CNC.
- Cơ hội được đào tạo trực tiếp tại hãng Hiwin (Đài Loan).
- Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI