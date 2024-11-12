Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tòa Nhà Vnpt làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: Đức Huệ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bao quát toàn bộ nhân viên trong ca trực của mình

- Đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả của tất cả các dịch vụ thiết bị liên quan, để duy trì việc xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ cao

- Quản lý quân số đảm bảo đủ kỹ thuật làm việc theo ca

- Giám sát công việc hàng ngày của bộ phận

- Giám sát việc vận hành hệ thống của tòa nhà/kho vận

- Duy trì lịch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống của tòa nhà/kho vận

- Quản lý và kiểm soát vật tư kho

- Đào tạo nhân viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật trở lên hoặc đã từng làm việc ở các vị trí liên quan đến kỹ thuật tại các công ty hoặc khách sạn

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí tương tự

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

- Khả năng đáp ứng kịp thời các yêu cầu công việc được giao

- Có khả năng lập dự trù ngân sách bảo trì hệ thống hàng năm

Tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tòa Nhà Vnpt Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp

- Được đào tạo thêm về kiến thức QLVH tòa nhà, tham gia vào các lớp tập huấn và đóng góp xây dựng tiêu chuẩn, quy trình trong QLVH tòa nhà...

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của pháp luật và chính sách của Công ty bao gồm bảo hiểm, thưởng lễ, Tết, hiếu, hỷ, các dịp lễ, Tết trong năm, tháng lương 13, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tòa Nhà Vnpt

