Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH MTV TM SX Lạc Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty TNHH MTV TM SX Lạc Long
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
• Sắp xếp, triển khai công tác kiểm tra theo kế hoạch cấp trên giao phó.
• Thống kê, tổng hợp báo cáo sự cố cho Cấp trên và các bộ phận liên quan.
• Viết hướng dẫn kiểm tra, tiêu chuẩn kiểm tra, training cho nhân viên QC.
• Lập các vấn đề chưa phù hợp, phân tích đề xuất phương án cải tiến, khắc phục và theo dõi thực hiện các vấn đề chưa phù hợp đó.
• Kết hợp các bộ phận liên quan xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất.
• Môi trường làm việc năng động , sáng tạo , luôn luôn học hỏi để cải tiến , và có nhiều cơ hội để tiếp cận với các sản phẩm mới , công nghệ mới , phù hợp với người có tinh thần nhiệt huyết cao, ham học kỏi , khám phá, tiếp thu những kiến thức mới.
• Website : laclong.com , #ghenailmassage, #pedicurespa
• Ngành nghề hoạt động: Sản xuất gia công ghế nệm massage, bàn ghế nội thất.
• Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Châu Úc.
• Thu nhập: từ 10 - 15 triệu/tháng (Thỏa thuận theo năng lực).
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên tuyển dụng Nam.
Tại Công Ty TNHH MTV TM SX Lạc Long Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV TM SX Lạc Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI