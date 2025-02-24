Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH MTV TM SX Lạc Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

• Sắp xếp, triển khai công tác kiểm tra theo kế hoạch cấp trên giao phó.

• Thống kê, tổng hợp báo cáo sự cố cho Cấp trên và các bộ phận liên quan.

• Viết hướng dẫn kiểm tra, tiêu chuẩn kiểm tra, training cho nhân viên QC.

• Lập các vấn đề chưa phù hợp, phân tích đề xuất phương án cải tiến, khắc phục và theo dõi thực hiện các vấn đề chưa phù hợp đó.

• Kết hợp các bộ phận liên quan xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất.

• Môi trường làm việc năng động , sáng tạo , luôn luôn học hỏi để cải tiến , và có nhiều cơ hội để tiếp cận với các sản phẩm mới , công nghệ mới , phù hợp với người có tinh thần nhiệt huyết cao, ham học kỏi , khám phá, tiếp thu những kiến thức mới.

• Website : laclong.com , #ghenailmassage, #pedicurespa

• Ngành nghề hoạt động: Sản xuất gia công ghế nệm massage, bàn ghế nội thất.

• Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Châu Úc.

• Thu nhập: từ 10 - 15 triệu/tháng (Thỏa thuận theo năng lực).