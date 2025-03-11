Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Miền Nam - Hồ Chí Minh - Long An

Mô Tả Công Việc

Tổ chức triển khai bản vẽ, giám sát các hoạt động thi công xây lắp tại công trình;

Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục cơ ngoài công trường đảm bảo đúng thiết kế và đúng hồ sơ mời thầu.

Bóc tách khối lượng vật tư

Làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán và hoàn công.

Hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến công việc mình đảm trách (Lưu trữ, giao nhận hồ sơ bản vẽ, tham gia các cuộc họp với các đối tác hoặc đồng nghiệp liên quan.

Các công việc khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trường ĐH trở lên chuyên ngành điện hoặc liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên, thi công dự án nhà xường thi công hệ thống điện trong các nhà máy ....

Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao, bao quát tốt trong công việc.

Tư cách đạo đức tốt

Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ.

Có thể đi công tác xa.

Thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Quyền Lợi

Mức lương thỏa thuận theo năng lực;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Khám sức khỏe định kỳ...;

Lương tháng 13, thưởng doanh thu và thưởng dự án;

Thưởng các ngày lễ, tết

Chế độ nghỉ phép: theo luật lao động;

Du lịch hè hàng năm;

Chế độ công đoàn;

Nhà ở cho kỹ sư từ công trình về văn phòng làm việc;

Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng và chuyên môn;

Chính sách khuyến khích nâng cao kỹ năng ngoại ngữ & chứng chỉ năng lực chuyên môn;

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển

