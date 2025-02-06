Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG FARM làm việc tại Bình Phước thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: Ấp Sóc Ruộng, Xã Tân Hưng, Hớn Quản, Huyện Hớn Quản

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

Bảo trì, bảo dưỡng kiểm tra máy móc các thiết bị điện dưới trại chăn nuôi.

Sữa chữa các thiết bị điện hư hỏng trong trại.

Xử lý các sự cố về điện xảy ra trong trại.

Làm việc theo chỉ đạo của cấp trên khi có các công việc cần thiết.

Yêu Cầu Công Việc

Thành Thạo điện, điện công nghiệp.

Biết hàn và sử dụng máy phát điện công nghiệp.

Có kinh nghiệm, từng làm trong bảo trì thiết bị trang trại.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG FARM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ đi phí đi lại về quê khi làm việc đủ từ 3 tháng ở trong trại chăn nuôi.

Được hỗ trợ ăn uống hàng ngày khi làm trong trại chăn nuôi.

Có đầy đủ các chỗ chơi thể thao như bóng đá, bóng chuyền, Billiard...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG FARM

