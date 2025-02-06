Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG FARM làm việc tại Bình Phước thu nhập 18 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG FARM
Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Phước: Ấp Sóc Ruộng, Xã Tân Hưng, Hớn Quản, Huyện Hớn Quản
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Bảo trì, bảo dưỡng kiểm tra máy móc các thiết bị điện dưới trại chăn nuôi.
Sữa chữa các thiết bị điện hư hỏng trong trại.
Xử lý các sự cố về điện xảy ra trong trại.
Làm việc theo chỉ đạo của cấp trên khi có các công việc cần thiết.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành Thạo điện, điện công nghiệp.
Biết hàn và sử dụng máy phát điện công nghiệp.
Có kinh nghiệm, từng làm trong bảo trì thiết bị trang trại.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó.
Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG FARM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ đi phí đi lại về quê khi làm việc đủ từ 3 tháng ở trong trại chăn nuôi.
Được hỗ trợ ăn uống hàng ngày khi làm trong trại chăn nuôi.
Có đầy đủ các chỗ chơi thể thao như bóng đá, bóng chuyền, Billiard...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG FARM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
