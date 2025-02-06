Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG FARM làm việc tại Bình Phước thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG FARM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG FARM

Kỹ sư điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG FARM

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: Ấp Sóc Ruộng, Xã Tân Hưng, Hớn Quản, Huyện Hớn Quản

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Bảo trì, bảo dưỡng kiểm tra máy móc các thiết bị điện dưới trại chăn nuôi.
Sữa chữa các thiết bị điện hư hỏng trong trại.
Xử lý các sự cố về điện xảy ra trong trại.
Làm việc theo chỉ đạo của cấp trên khi có các công việc cần thiết.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành Thạo điện, điện công nghiệp.
Biết hàn và sử dụng máy phát điện công nghiệp.
Có kinh nghiệm, từng làm trong bảo trì thiết bị trang trại.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG FARM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ đi phí đi lại về quê khi làm việc đủ từ 3 tháng ở trong trại chăn nuôi.
Được hỗ trợ ăn uống hàng ngày khi làm trong trại chăn nuôi.
Có đầy đủ các chỗ chơi thể thao như bóng đá, bóng chuyền, Billiard...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG FARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG FARM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ấp Sóc Ruộng, Xã Tân Hưng, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

