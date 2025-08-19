Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty TNHH PNK
- Hà Nội: 14 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 1 - 15 USD
- Đại diện cho công ty làm việc với các đối tác nhà thầu phụ về việc triển khai các dự án liên quan đến hạng mục điện nhẹ, điều hòa – thông gió, camera giám sát, tích hợp hệ thống.
- Xem xét, đánh giá bản vẽ kỹ thuật, biện pháp thi công, hồ sơ chất lượng và các tài liệu liên quan do các đối tác, nhà thầu phụ cung cấp; Đảm bảo hồ sơ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu của dự án;
- Giám sát tiến độ và chất lượng thi công
- Thực hiện nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành các hạng mục cơ điện
- Lập báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng và các vấn đề phát sinh tại công trường;
- Cập nhật và áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất trong lĩnh vực cơ điện.
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ và sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 25-35 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện, Điện, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm: Trên 2-3 năm trong lĩnh vực giám sát thi công cơ điện hoặc quản lý xây dựng.
- Thành thạo đọc và phân tích bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ dự án
Tại Công Ty TNHH PNK Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PNK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI