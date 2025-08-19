Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

- Đại diện cho công ty làm việc với các đối tác nhà thầu phụ về việc triển khai các dự án liên quan đến hạng mục điện nhẹ, điều hòa – thông gió, camera giám sát, tích hợp hệ thống.

- Xem xét, đánh giá bản vẽ kỹ thuật, biện pháp thi công, hồ sơ chất lượng và các tài liệu liên quan do các đối tác, nhà thầu phụ cung cấp; Đảm bảo hồ sơ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu của dự án;

- Giám sát tiến độ và chất lượng thi công

- Thực hiện nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành các hạng mục cơ điện

- Lập báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng và các vấn đề phát sinh tại công trường;

- Cập nhật và áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất trong lĩnh vực cơ điện.

- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ và sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.