Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 3, Đường 8, KCN Vsip, Phường Phù Chẩn, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu tố chất, khả năng và kỹ năng:

- Đam mê sáng tạo, không ngừng phát triển những sản phẩm có giá trị cao trong lĩnh vực điện, tự động hóa;

- Tự chủ hoàn toàn trong công việc;

- Kỹ năng quản lý công việc, quản lý con người;

- Tỉ mỉ, chịu khó, trung thực;

- Sức khoẻ tốt, chấp nhận đi công tác theo đợt;

- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm phục vụ công việc;

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh khá (đọc hiểu bản vẽ và tài liệu kỹ thuật, catalogue sản phẩm,...).

2. Yêu cầu kiến thức & bằng cấp:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Điện công nghiệp, Điện điều khiển, Tự động hóa,... (Đại học Bách Khoa, Đại học Công Nghiệp, Đại học Điện lực,...). Hiểu rõ các ứng dụng thực tiễn của các biến tần, PLC, HMI, Servo, đồng hồ nhiệt,...

3. Yêu cầu kinh nghiệm:

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương và trong các Công ty sản xuất về bánh kẹo, thực phẩm.

4. Yêu cầu khác:

- Giới tính: Nam

- Thời gian làm việc: Hành chính

Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 11 - 13 triệu/tháng

- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT,... theo quy định của Nhà nước

- Thưởng thành tích, thưởng cuối năm cao

- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

- Được trang bị các phương tiện làm việc như: máy tính,...

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company

