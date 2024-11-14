Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Sơn Nam làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Số 438 đường Điện Biên, TP Nam Định

Mô Tả Công Việc

- Bóc tách khối lượng thi công, lên kế hoạch yêu cầu vật tư đảm bảo cung cấp kịp thời đến công trường.

- Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công của công trình.

- Giám sát hiện trường, triển khai cho các thầu phụ thi công theo đúng thiết kế.

- Lập hồ sơ thanh quyết toán với các tổ đội

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban Chỉ huy công trình và Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Có am hiểu về lĩnh vực PCCC: Các tiêu chuẩn, quy định về PC

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan ( Các trường kỹ thuật: Xây dưng, Kiến trúc, Bách Khoa, Thủy lợi, cấp thoát nước, điện tử, điện lạnh...)

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng giao tiếp, tự tin, năng động, làm việc độc lập.

- Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo: Word, Execl, Autocad

- Làm việc tại:

+ Văn phòng TP Nam Định

Quyền Lợi

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Thời gian: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 (sáng 7h30 đến 11h30, chiều 13h đến 17h)

- Đi công trình có tính phụ cấp đi lại. Đi làm ngoài tỉnh có bố trí chỗ ở.

- Chế độ: Phụ cấp ăn ca, xăng xe, đóng BHXH, nghỉ lễ Tết , thưởng lễ, Tết, du lịch 1 năm 1 lần, sinh nhật....

Cách Thức Ứng Tuyển

