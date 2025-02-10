Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ thiết kế thi công hệ thống điện, điện nhẹ công ty triển khai tại dự án.

- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi và đánh giá hoạt động thi công hàng ngày tại công trường, rà soát đảm bảo đủ nhân lực công nhân thi công đáp ứng tiến độ dự án, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày.

- Kiểm tra, nhắc nhở công nhân thi công tuân thủ đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, biện pháp thi công và đạt chất lượng yêu cầu.

- Kiểm soát các vấn đề về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại khu vực công trình được phân công.

- Phối hợp kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu được đưa vào công trình.

- Phối hợp với các bên liên quan tổ chức nghiệm thu các hạng mục đã hoàn thành, nghiệm thu toàn bộ công trình (với nhà thầu chính, các nhà thầu phụ).

- Lập biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình được giao. • Phối hợp lập/ kiểm tra hồ sơ thanh toán với chủ đầu tư/ nhà thầu chính, nhà thầu phụ, tổ đội thi công.

- Lập trình và cấu hình hệ thống BMS/ELV

- Định kỳ, làm các báo cáo công việc theo yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý..

Quyền lợi:

• Thu nhập từ 15-18M/tháng. Thưởng hiệu quả dự án, lương Tháng 13. Cam kết không nợ lương