Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần VNETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 23, toà nhà UOA Tower, 06 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai & vận hành hệ thống máy chủ: cài đặt các dịch vụ hosting, web server, mail server, máy chủ ảo theo yêu cầu dự án hoặc khách hàng.

Lắp đặt thiết bị tại các IDC: bao gồm máy chủ vật lý và thiết bị mạng (router, switch, firewall).

Vận hành & giám sát hạ tầng: đảm bảo hoạt động ổn định cho các dịch vụ: Bare Metal, Cloud, CDN, Storage, Transcoding, Streaming.

Xây dựng hệ thống monitoring & logging: theo dõi trạng thái thiết bị, hiệu năng hệ thống, đánh giá rủi ro và phát hiện sớm sự cố.

Quản lý và nâng cấp hạ tầng mạng: cấu hình, cập nhật phần mềm, thay thế thiết bị mạng (router, switch, firewall, load balancer...).

Khắc phục sự cố hệ thống & mạng: phân tích, xử lý lỗi về kết nối, bảo mật, hiệu suất đảm bảo dịch vụ liên tục.

Vận hành nền tảng bảo mật: EG Platform (Email Security), VNIS (Web/App/API Protection, Anti-DDoS).

Hỗ trợ kỹ thuật & triển khai dịch vụ cho khách hàng: phối hợp với bộ phận kinh doanh và kỹ thuật để cung cấp dịch vụ đúng tiến độ và yêu cầu.

Cập nhật & lưu trữ tài liệu hệ thống: sơ đồ mạng, cấu hình thiết bị, thông tin phần cứng và phần mềm.

Kiểm tra & bảo trì định kỳ: thực hiện kiểm tra hệ thống định kỳ, lên kế hoạch bảo trì hoặc xử lý khi có sự cố.

Phối hợp phát triển sản phẩm: làm việc cùng team kỹ thuật để phát triển tính năng và công nghệ mới trong hệ sinh thái sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức vững về hệ điều hành Linux, mạng máy tính, giao thức TCP/IP, DNS, Load Balancing, Routing, Switching.

Có kinh nghiệm triển khai các dịch vụ mạng và máy chủ (Web, Mail, FTP, Virtualization, Monitoring...).

Hiểu biết về các giải pháp bảo mật: Firewall, DDoS Protection, IDS/IPS là một lợi thế.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng xử lý sự cố nhanh nhạy, phối hợp tốt với các nhóm liên quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành tại các Data Center hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Cloud/Hosting/CDN/ WAF.

Tại Công Ty Cổ Phần VNETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường công nghệ chuyên sâu, thách thức, tập trung vào hạ tầng số và giải pháp bảo mật.

Tiếp cận và vận hành các hệ thống quy mô lớn, đa nền tảng: Cloud, CDN, WAAP, bảo mật email/web/API.

Được đào tạo nội bộ và hỗ trợ chi phí học tập, thi chứng chỉ chuyên môn theo chính sách phát triển nhân sự của công ty.

Trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc: được cấp MacBook, phần mềm bản quyền.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH theo quy định, gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân hàng năm.

Thu nhập cạnh tranh:

Lương thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh với thị trường.

Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu suất.

Xét tăng lương định kỳ mỗi 6 tháng, đảm bảo điều chỉnh tối thiểu 1 lần/năm.

Phụ cấp khi phát sinh trực hỗ trợ khách hàng ngoài giờ, phụ cấp phí công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VNETWORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.