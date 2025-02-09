Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10, ngõ 81, Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Nghiên cứu và triển khai công nghệ Big Data, Virtualization , Cloud Computing, High-performance computing, Data Protection... của các hãng DELL EMC, Microsoft, VMware, HPE, VEEAM ...

- Tham gia các dự án đấu thầu, tư vấn, triển khai.

- Hỗ trợ xử lý sự cố liên quan

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT.

- Hiểu biết về mạng và công nghệ thông tin cơ bản

- Ham học hỏi, chủ động trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

- Có thể đi công tác ngoại tỉnh và nước ngoài.

- Ưu tiên có kiến thức cơ bản về hệ thống công nghệ thông tin như hệ thống máy chủ, lưu trữ, sao lưu, ảo hóa.

- Ưu tiên có chứng chỉ Cisco, Microsoft, Vmware.

Tại Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn cạnh tranh;

- Thưởng cuối năm theo năng lực hoàn thành công việc;

- BHXH & BHYT theo quy định của Nhà nước;

- Nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và Công ty;

- Ứng viên được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội của công ty: Nghỉ mát hàng năm, picnic hàng tháng / quý, tham dự các khóa đào tạo cải thiện kỹ năng, hoạt động văn hóa thể dục thể thao như bóng đá, võ, cardio... tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin