Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company

Kỹ sư hệ thống

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10, ngõ 81, Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Nghiên cứu và triển khai công nghệ Big Data, Virtualization , Cloud Computing, High-performance computing, Data Protection... của các hãng DELL EMC, Microsoft, VMware, HPE, VEEAM ...
- Tham gia các dự án đấu thầu, tư vấn, triển khai.
- Hỗ trợ xử lý sự cố liên quan

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT.
- Hiểu biết về mạng và công nghệ thông tin cơ bản
- Ham học hỏi, chủ động trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.
- Có thể đi công tác ngoại tỉnh và nước ngoài.
- Ưu tiên có kiến thức cơ bản về hệ thống công nghệ thông tin như hệ thống máy chủ, lưu trữ, sao lưu, ảo hóa.
- Ưu tiên có chứng chỉ Cisco, Microsoft, Vmware.

Tại Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn cạnh tranh;
- Thưởng cuối năm theo năng lực hoàn thành công việc;
- BHXH & BHYT theo quy định của Nhà nước;
- Nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và Công ty;
- Ứng viên được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội của công ty: Nghỉ mát hàng năm, picnic hàng tháng / quý, tham dự các khóa đào tạo cải thiện kỹ năng, hoạt động văn hóa thể dục thể thao như bóng đá, võ, cardio... tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company

Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, Ngõ 81, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-he-thong-thu-nhap-tren-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job286614
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Hạn nộp: 12/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư hệ thống Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Tháp Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VNETWORK
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần VNETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VNETWORK
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,100 USD
CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,100 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Hạn nộp: 21/06/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Bình Dương Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Nam Đà Nẵng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Hạn nộp: 12/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư hệ thống Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Tháp Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VNETWORK
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần VNETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VNETWORK
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,100 USD
CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,100 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Hạn nộp: 21/06/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Bình Dương Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Nam Đà Nẵng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ TOTHOST làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ TOTHOST
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỄN THÔNG MIỀN NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỄN THÔNG MIỀN NAM TẠI HÀ NỘI
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần VCCorp
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống GELEX Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận GELEX Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống PTA Asia Consultants Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận PTA Asia Consultants Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty TNHH MTV Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD Công Ty TNHH MTV Vinschool
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1000 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Netnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Netnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TABCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TABCOM VIỆT NAM
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH SOLPAC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOLPAC VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty cổ phần 479 Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,200 USD Công ty cổ phần 479 Hòa Bình
700 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm