Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH HC VĨNH THẠNH làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH HC VĨNH THẠNH
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH HC VĨNH THẠNH

Quản lý dự án thi công xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại CÔNG TY TNHH HC VĨNH THẠNH

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Lê Nin, TP Vinh,Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lập được BPTC thi công và đưa ra phương án hợp lý, tối ưu hoá, hiệu quả nhất đưa vào hồ sơ thiết kế và dự toán.
Lập tiến độ thi công tổng thể, chi tiết của từng dự án.
Lập hồ sơ xin giấy phép thi công/Hồ sơ bãi đỗ thải
Kiểm tra được bản vẽ thiết kế về sự sai khác, hợp lý của bản vẽ thiết kế

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lập các loại hồ sơ chất lượng/các biên bản nghiệm thu chất lượng/các văn bản ẩn dấu công trình, chuyển giai đoạn thi công/hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và quyết toán công trình.
Bóc tách khối lượng thiết kế, vật tư kỹ thuật, vật tư luân chuyển.
Lập các báo cáo (Ngày, tuần, tháng, quý) về tiến độ giá trị thanh toán, giải ngân và các vướng mắc... các công trình dự án tại Nghệ An

Tại CÔNG TY TNHH HC VĨNH THẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực: 12-16tr + phụ cấp khác
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung,
đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HC VĨNH THẠNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HC VĨNH THẠNH

CÔNG TY TNHH HC VĨNH THẠNH

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Thôn K3, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

