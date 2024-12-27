Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Han Cco Vina làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: - Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường

- Có khả năng thiết kế, bóc tách khối lượng các dự án mà công ty đang triển khai.

- Lập và triển khai các bản vẽ thi công, chốt khối lượng hoàn công, quyết toán công trình.

- Thành thạo (Microsoft, AutoCad,...).

- Có khả năng hướng dẫn và giám sát nhà thầu phụ thi công.

- Kiểm tra, giám sát thầu phụ về kỹ thuật, chất lượng công trình theo đúng tiến độ được giao.

- Có khả năng làm việc độc lập.

- Có khả năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, trung thực, sáng tạo, có tinh thần cầu tiến và biết tổ chức và sắp xếp công việc

(Nội dung chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn).

- Địa chỉ làm việc: Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình... (các tỉnh lân cận Hà Nội).

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành xây dựng ,trắc địa và chuyên nghành liên quan.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Kỹ sư hiện trường.

- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.

- Cẩn thận, nhiệt tình, trung thực và chăm chỉ.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập hấp dẫn (lương sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, an toàn cao.

- Tạo cơ hội tự phát triển bản thân.

- Phụ cấp ăn trưa, chỗ ở.

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển

