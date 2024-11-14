Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH Kỹ Thuật NK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 40 Triệu

Mức lương 11 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông

• Tổng hợp thông tin và gửi yêu cầu chào giá cho nhà máy

• Hỗ trợ các bạn Sales/ BDM làm báo giá, đặc tính kỹ thuật và tài liệu theo yêu cầu của khách hàng;

• Trao đổi, tư vấn kỹ thuật cho khách hàng khi cần thiết;

• Phối hợp với team sales chuẩn bị hồ sơ tham gia chào thầu;

• Quản lý, theo dõi và kiểm tra tình trạng tất cả các đơn hàng trong nhóm mình phụ trách.

• Phối hợp các các bộ phận khác theo yêu cầu của công việc

• Đi công tác theo lệch điều động của công ty (như: tham gia tổ chức Seminar, gặp khách hàng với các bạn Sales...)

• Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp và ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tự động hóa, cơ điện tử, Hóa quy trình và thiết bị hoặc tương đương

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc về Van Rotork và Alfa Laval

Tiếng anh lưu loát, làm việc trực tiếp với Hãng Van Rotork và Alfa Laval

Có tinh thần học hỏi cao về kỹ thuật để trở thành Chuyên gia tư vấn kỹ thuật chính hãng

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật NK Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội được đào tạo tại nước ngoài, được tham gia các khóa training chuyên ngành phục vụ cho công việc

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

- Tham gia đầy đủ các chế độ, chính sách của công ty. Được tham gia team building hàng quý, du lịch hàng năm của công ty.

- Được tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định.

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe theo quy định.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Các ngày nghỉ Tết, lễ, ngày phép theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật NK

