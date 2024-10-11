Tuyển Xây dựng CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
- Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 23 - 25 Triệu
Lập FS cho dự án, lập tổng mức đầu tư.
Kiểm tra dự toán thiết kế do đơn vị tư vấn thiết kế lập.
Tổng hợp giá trị các gói thầu căn cứ theo Dự toán thiết kế của đơn vị tư vấn lập.
Lập dự toán và ngân sách của các Dự án.
Quản lý chi phí, đơn giá, khối lượng các hợp đồng của Dự án.
Quản lý, phân tích nhu cầu đấu thầu ảnh hưởng tới hiệu quả Dự án; lập kế hoạch đấu thầu cho các hạng mục của Dự án.
Hỗ trợ tham gia xây dựng quy trình liên quan đến đấu thầu, việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán, quản lý chi phí.
Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban.
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế xây dựng trường Đại học Xây Dựng hoặc các trường tương đương.
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương ở các công ty chủ đầu tư hoặc công ty xây dựng từ 5 năm trở lên
Có kinh nghiệm cứng về công tác dự toán, khối lượng hồ sơ mời thầu và kiểm soát giá
Phong cách làm việc nhanh nhẹn, trung thực, năng động, nhiệt tình, có khả năng xử lý tình huống nhạy bén, linh hoạt
Thành thạo Tin học văn phòng và các phần mềm chuyên môn
Ưu tiên có chứng chỉ định giá hoặc các chứng chỉ liên quan khác
Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, 22-25 triệu
Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn
Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn
Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có
Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến
Ăn trưa miễn phí tại căng tin của Tập đoàn
Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 – sáng thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
