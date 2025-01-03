Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP TÍN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 850 Xa lộ Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh máy móc, thiết bị công nghiệp (máy bơm, van...).

- Lập kế hoạch, đề xuất và thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh.

- Chăm sóc và phát triển mối quan hệ khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng.

- Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới, thị trường mới để phát triển kinh doanh.

- Theo dõi các yêu cầu mua hàng của khách hàng, lập báo giá và xây dựng hợp đồng mua bán sản phẩm.

- Cập nhật các thông tin mới về sản phẩm hoặc sản phẩm mới đến khách hàng.

- Lập kế hoạch và báo cáo định kỳ các công việc với người quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các khối ngành kỹ thuật.

- Có kinh nghiệm bán hàng ít nhất 1 năm.

- Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt.

- Cần cù, chăm chỉ, chịu khó và hoà đồng.

- Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc đội nhóm.

- Giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Biết lái xe ô tô là lợi thế.

- Chịu được áp lực công việc và sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP TÍN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Tổng thu nhập: 10.000.000 - 20.000.000 ( Thỏa thuận theo năng lực )

2/ Hỗ trợ thiết bị làm việc: Máy tính, sim điện thoại

3/ Các chế độ khác theo quy định của Công Ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP TÍN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin