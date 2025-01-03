Tuyển Trưởng ca Công Ty CP TM Và Xây Dựng B-Up làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Làm việc tại: Công Trình hoặc Văn Phòng Công Ty, tại Hà Nội (sẵn sàng, nhưng không thường xuyên, đi công tác tại các tỉnh lân cận).

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1.1. Lập kế hoạch và triển khai thi công:

- Lập tiến độ chi tiết, biện pháp thi công và quản lý tiến độ hằng ngày, tuần, tháng.

- Triển khai, giám sát công việc, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, của các tổ đội, nhà thầu phụ, đảm bảo chất lượng, tiến độ, ATLĐ và vệ sinh Công Trường.

1.2. Quản lý chất lượng:

- Kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục công trình theo tiêu chuẩn TCVN.

- Phối hợp với tư vấn giám sát và các bên liên quan trong nghiệm thu và bàn giao.

1.3. Quản lý nhân sự và vật tư:

- Phân công nhiệm vụ, đào tạo đội ngũ thi công tại công trường.

- Lập kế hoạch vật tư, thiết bị, giám sát sử dụng và bảo quản để tránh lãng phí.

1.4. An toàn lao động:

- Đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn lao động tại công trường.

- Hướng dẫn và giám sát công nhân thực hiện các biện pháp an toàn.

1.5. Xử lý tình huống: