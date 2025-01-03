Tuyển Trưởng ca Công Ty CP TM Và Xây Dựng B-Up làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty CP TM Và Xây Dựng B-Up
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công Ty CP TM Và Xây Dựng B-Up

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Thông Thái . Số 42 ngõ 27 Đại Cồ Việt, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Làm việc tại: Công Trình hoặc Văn Phòng Công Ty, tại Hà Nội (sẵn sàng, nhưng không thường xuyên, đi công tác tại các tỉnh lân cận).
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1.1. Lập kế hoạch và triển khai thi công:
- Lập tiến độ chi tiết, biện pháp thi công và quản lý tiến độ hằng ngày, tuần, tháng.
- Triển khai, giám sát công việc, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, của các tổ đội, nhà thầu phụ, đảm bảo chất lượng, tiến độ, ATLĐ và vệ sinh Công Trường.
1.2. Quản lý chất lượng:
- Kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục công trình theo tiêu chuẩn TCVN.
- Phối hợp với tư vấn giám sát và các bên liên quan trong nghiệm thu và bàn giao.
1.3. Quản lý nhân sự và vật tư:
- Phân công nhiệm vụ, đào tạo đội ngũ thi công tại công trường.
- Lập kế hoạch vật tư, thiết bị, giám sát sử dụng và bảo quản để tránh lãng phí.
1.4. An toàn lao động:
- Đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn lao động tại công trường.
- Hướng dẫn và giám sát công nhân thực hiện các biện pháp an toàn.
1.5. Xử lý tình huống:

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Toà nhà Thông Thái . Số 42 ngõ 27 Đại Cồ Việt, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

