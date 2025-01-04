Tuyển Ads EZTech & CDT Games Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại EZTech & CDT Games Studio
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Iris Garden, Số 30 đường Trần Hữu Dực, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Thiết kế playable ads phục vụ quảng cáo cho các sản phẩm games của công ty
- Tham gia phát triển các game trên nền tảng HTML5
- Sử dụng ngôn ngữ lập trình HTML5, JavaScript thiết kế playable ads...
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình HTML5, JavaScript
- Có thể sử dụng một trong các game engine: Cocos Creator, Phaser, Unity Tiny Mode
- Có hiểu biết/ kinh nghiệm phát triển playable ads trên các nền tảng Facebook, Google UAC, IronSource, v.v... là một lợi thế
- Có tư duy tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
- Có kinh nghiệm về việc tối ưu game trên nền tảng HTML5 là một lợi thế
- Yêu thích game và mong muốn phát triển sự nghiệp trong ngành công nghiệp Game.
- Có tinh thần và trách nhiệm với công việc.
- Có khả năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm.
- Có khả năng nghiên cứu.
Tại EZTech & CDT Games Studio Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc 100% lương
- Lương: 15 - 18tr
- Được thưởng lễ tết, xét thưởng và review lương định kỳ 2-3 lần/năm
- Phụ cấp cơm trưa và gửi xe đầy đủ
-Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
-Được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
-Luôn sẵn sàng hoa quả và snack cho bạn trong thời gian làm việc
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
-Được tự do sáng tạo, thúc đẩy tư duy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại EZTech & CDT Games Studio
