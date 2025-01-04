Tuyển Ads EZTech & CDT Games Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Iris Garden, Số 30 đường Trần Hữu Dực, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Thiết kế playable ads phục vụ quảng cáo cho các sản phẩm games của công ty

- Tham gia phát triển các game trên nền tảng HTML5

- Sử dụng ngôn ngữ lập trình HTML5, JavaScript thiết kế playable ads...

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình HTML5, JavaScript

- Có thể sử dụng một trong các game engine: Cocos Creator, Phaser, Unity Tiny Mode

- Có hiểu biết/ kinh nghiệm phát triển playable ads trên các nền tảng Facebook, Google UAC, IronSource, v.v... là một lợi thế

- Có tư duy tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

- Có kinh nghiệm về việc tối ưu game trên nền tảng HTML5 là một lợi thế

- Yêu thích game và mong muốn phát triển sự nghiệp trong ngành công nghiệp Game.

- Có tinh thần và trách nhiệm với công việc.

- Có khả năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có khả năng nghiên cứu.

Quyền Lợi

- Thử việc 100% lương

- Lương: 15 - 18tr

- Được thưởng lễ tết, xét thưởng và review lương định kỳ 2-3 lần/năm

- Phụ cấp cơm trưa và gửi xe đầy đủ

-Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

-Được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

-Luôn sẵn sàng hoa quả và snack cho bạn trong thời gian làm việc

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

-Được tự do sáng tạo, thúc đẩy tư duy

Cách Thức Ứng Tuyển

