Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 36 Louis 2, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phân tích thị trường, đối thủ, chân dung khách hàng mục tiêu. Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty .
Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, khách hàng tiềm năng để mở rộng thị trường cho công ty, duy trì và phát triển mạng lưới NPP/Đại lý trên toàn quốc.
Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm của công ty, đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
Trực tiếp thực hiện các thủ tục chuẩn bị hợp đồng, giao hàng, xuất hoá đơn, đốc thúc thanh toán...phối hợp cùng bộ phận kế toán
Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....
Hỗ trợ hệ thống NPP/Đại lý trong suốt quá trình hợp tác
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc trong ngành mỹ phẩm trang điểm, có tệp & mối quan hệ với các khách hàng là các shop Mỹ phẩm, TPCN, ....
Có kiến thức về mỹ phẩm, có kiến thức các nhu cầu, sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khoẻ và thực phẩm chức năng.
Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt
Có tinh thần và trách nhiệm với công việc
Có laptop cá nhân để phục vụ công việc

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 ( Thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực, hoa hồng và thưởng KPIS hấp dẫn )
Sau thử việc được hỗ trợ 1.000.000 vnđ tiền ăn trưa + 400.000.00 vnđ tiền chuyên cần/ tháng
Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước
Du lịch, tăng lương hằng năm
Môi trường phát triển toàn diện: việc làm trong không gian thân thiện, đồng nghiệp chuyên nghiệp, và lộ trình phát triển rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 36 Louis II, KĐT Louis City, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

