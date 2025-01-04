Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 36 Louis 2, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Phân tích thị trường, đối thủ, chân dung khách hàng mục tiêu. Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty .

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, khách hàng tiềm năng để mở rộng thị trường cho công ty, duy trì và phát triển mạng lưới NPP/Đại lý trên toàn quốc.

Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm của công ty, đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Trực tiếp thực hiện các thủ tục chuẩn bị hợp đồng, giao hàng, xuất hoá đơn, đốc thúc thanh toán...phối hợp cùng bộ phận kế toán

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....

Hỗ trợ hệ thống NPP/Đại lý trong suốt quá trình hợp tác

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc trong ngành mỹ phẩm trang điểm, có tệp & mối quan hệ với các khách hàng là các shop Mỹ phẩm, TPCN, ....

Có kiến thức về mỹ phẩm, có kiến thức các nhu cầu, sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khoẻ và thực phẩm chức năng.

Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt

Có tinh thần và trách nhiệm với công việc

Có laptop cá nhân để phục vụ công việc

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 ( Thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực, hoa hồng và thưởng KPIS hấp dẫn )

Sau thử việc được hỗ trợ 1.000.000 vnđ tiền ăn trưa + 400.000.00 vnđ tiền chuyên cần/ tháng

Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước

Du lịch, tăng lương hằng năm

Môi trường phát triển toàn diện: việc làm trong không gian thân thiện, đồng nghiệp chuyên nghiệp, và lộ trình phát triển rõ ràng.

