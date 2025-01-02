Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thị xã Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Bán hàng, phát triển kinh doanh tại khu vực vùng được giao.

Tư vấn sản phẩm, chính sách bán hàng cho các Đại lý C1, C2 mới và cũ; Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường tại khu vực làm việc.

Thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ các công cụ bán hàng cho Nhà phân phối, Đại lý C1, C2 tại khu vực quản lý.

Hỗ trợ công cụ bán hàng cho Đại lý, kết hợp thu hồi công nợ với bộ phận văn phòng.

Chịu trách nhiệm chỉ tiêu doanh thu, doanh số tại khu vực mình quản lý bán hàng.

Thực hiện các chương trình marketing công ty triển khai tại khu vực mình quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm sale (Nhân viên Kinh doanh)

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Có kinh nghiệm làm sale trên thị trường mảng cửa cuốn, phụ kiện kính (là một lợi thế).

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó.

Tuổi: 23-38

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTEC

