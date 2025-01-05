Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần Tự động hóa và Robotics Aubot làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tự động hóa và Robotics Aubot
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BHXH, Nghỉ phép năm ...., Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuẩn bị tài liệu, tham gia các cuộc họp với khách hàng, phiên dịch trong cuộc họp (nếu cần thiết).
Làm việc với khách hàng, theo dõi tiến độ dự án, công nợ. Theo dõi tiến độ hàng hóa để giao hàng đúng thời hạn cho khách hàng
Thực hiện các công việc hỗ trợ bộ phận kinh doanh.
Báo cáo doanh thu hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.
Triển khai các hoạt động, sự kiện chăm sóc khách hàng và quảng bá sản phẩm.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm làm việc liên quan tới các sản phẩm tự động hóa, xe tự hành, công nghệ cao là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy của Nhật Bản, Hàn Quốc và các khu công nghiệp.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh doanh, kinh tế,...
Thành thạo Tiếng Anh: IELTS 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương (bắt buộc).
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh doanh, kinh tế,...
Thành thạo Tiếng Anh: IELTS 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương (bắt buộc).
Tại Công ty Cổ phần Tự động hóa và Robotics Aubot Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tự động hóa và Robotics Aubot
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
