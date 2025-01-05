Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần Tự động hóa và Robotics Aubot làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Trợ lý kinh doanh

Chuẩn bị tài liệu, tham gia các cuộc họp với khách hàng, phiên dịch trong cuộc họp (nếu cần thiết).

Làm việc với khách hàng, theo dõi tiến độ dự án, công nợ. Theo dõi tiến độ hàng hóa để giao hàng đúng thời hạn cho khách hàng

Thực hiện các công việc hỗ trợ bộ phận kinh doanh.

Báo cáo doanh thu hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.

Triển khai các hoạt động, sự kiện chăm sóc khách hàng và quảng bá sản phẩm.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm làm việc liên quan tới các sản phẩm tự động hóa, xe tự hành, công nghệ cao là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy của Nhật Bản, Hàn Quốc và các khu công nghiệp.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh doanh, kinh tế,...

Thành thạo Tiếng Anh: IELTS 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương (bắt buộc).

Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

