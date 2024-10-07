Tuyển Xây dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 lô 5a, KĐT Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công tác lập dự toán thiết kế thi công các công trình xây dựng; lập thẩm tra và thẩm định dự toán; định giá và quản lý chi phí trong xây dựng; ... Bóc tách khối lượng công trình, chạy dự toán, dự toán phát sinh và điều chỉnh đơn giá Lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán công trình. Lập hợp đồng xây dựng và các hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán công trình. Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Xây dựng hệ chính quy, xếp loại Khá trở lên tại các trường Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc, Đại học Giao thông vận tải... Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn yêu cầu Kỹ năng:

Kỹ năng:

Thành thạo phần mềm Dự toán, phần mềm QLDA như G8, GXD, F1, MS Project, Autocad, MS Offcie... Trung thực, cẩn thận, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao. Thích ứng nhanh với công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt..

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng:

Lương (P1) (Lương Base) = 12tr/13.5tr (Theo đánh giá của CBQL khi phỏng vấn); Lương (P2) - KPI ; 15 % (P1) ≤ KPI của Công ty ≤ 55%(P1) theo lộ trình tăng lương 2 lần/năm của công ty Lương P3 Thưởng theo 10 LNC % của Công ty

Thưởng Lễ Tết 1 năm 4 lần (Tết Dương lịch, Âm lịch, ngày 01/05, ngày thành lập công ty). Hỗ trợ ăn trưa 1tr/người/tháng, chi phí gửi xe tại công ty Tham gia các hoạt động du lịch, team building của công ty. Được cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc. Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước. 12 ngày phép năm Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT

