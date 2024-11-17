Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Kỹ sư kết cấu công trình

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa N01

- T5 Khu ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

Tính toán bóc khối lượng dự thầu, khối lượng thi công kết cấu thép theo bản vẽ thiết kế.
Tính toán bóc khối lượng đặt hàng vật tư kết cấu thép.
Trực tiếp làm hồ sơ thanh quyết toán kết cấu thép với chủ đầu tư, nhà thầu chính.
Kiểm tra hồ sơ, khối lượng thanh toán nhân công của các tổ đội thi công đối với các hạng mục.
Giải trình khối lượng thanh toán với Chủ đầu tư nhà thầu chính khi có yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan
Ưu tiên kinh nghiệm về bóc khối lượng dự toán nhà xưởng, nhà công nghiệp.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng mô hình tính kết cấu (ETAB, SAP, AutoCAD) và MS Office (Word, Excel, ...)
Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi.
Tính kỷ luật,khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực, lương tháng 13
Tham gia BHXH đầy đủ, 12 ngày phép năm, thưởng lễ tết...
Tham gia du lịch công ty và khám sức khỏe định kỳ
Không nợ lương, chậm lương
Lộ trình ít nhất xét tăng lương/ cấp bậc 1 lần/ năm
Làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà N01-T5, Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-kinh-te-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job251113
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 01/12/2024
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 01/12/2024
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH LÂM
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH LÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH LÂM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNHUP
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY TNHH SUNHUP làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SUNHUP
Hạn nộp: 26/12/2024
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 01/12/2024
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 01/12/2024
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Nam Phát
Hạn nộp: 24/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH LÂM
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH LÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH LÂM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNHUP
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY TNHH SUNHUP làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SUNHUP
Hạn nộp: 26/12/2024
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Alpha
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AIDA VÀ CỘNG SỰ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AIDA VÀ CỘNG SỰ
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Tới 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty cổ phần ADF CONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ADF CONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần Dragcons làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Dragcons
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng CPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng CPT Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần tập đoàn MBG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần tập đoàn MBG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG RUBIK
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY TNHH SUNHUP làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SUNHUP
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu JobsGO Recruit
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm