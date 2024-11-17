Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa N01
- T5 Khu ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương Thỏa thuận
Tính toán bóc khối lượng dự thầu, khối lượng thi công kết cấu thép theo bản vẽ thiết kế.
Tính toán bóc khối lượng đặt hàng vật tư kết cấu thép.
Trực tiếp làm hồ sơ thanh quyết toán kết cấu thép với chủ đầu tư, nhà thầu chính.
Kiểm tra hồ sơ, khối lượng thanh toán nhân công của các tổ đội thi công đối với các hạng mục.
Giải trình khối lượng thanh toán với Chủ đầu tư nhà thầu chính khi có yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan
Ưu tiên kinh nghiệm về bóc khối lượng dự toán nhà xưởng, nhà công nghiệp.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng mô hình tính kết cấu (ETAB, SAP, AutoCAD) và MS Office (Word, Excel, ...)
Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi.
Tính kỷ luật,khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo năng lực, lương tháng 13
Tham gia BHXH đầy đủ, 12 ngày phép năm, thưởng lễ tết...
Tham gia du lịch công ty và khám sức khỏe định kỳ
Không nợ lương, chậm lương
Lộ trình ít nhất xét tăng lương/ cấp bậc 1 lần/ năm
Làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, có cơ hội phát triển và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
