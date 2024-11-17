Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N01 - T5 Khu ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

Tính toán bóc khối lượng dự thầu, khối lượng thi công kết cấu thép theo bản vẽ thiết kế.

Tính toán bóc khối lượng đặt hàng vật tư kết cấu thép.

Trực tiếp làm hồ sơ thanh quyết toán kết cấu thép với chủ đầu tư, nhà thầu chính.

Kiểm tra hồ sơ, khối lượng thanh toán nhân công của các tổ đội thi công đối với các hạng mục.

Giải trình khối lượng thanh toán với Chủ đầu tư nhà thầu chính khi có yêu cầu từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan

Ưu tiên kinh nghiệm về bóc khối lượng dự toán nhà xưởng, nhà công nghiệp.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng mô hình tính kết cấu (ETAB, SAP, AutoCAD) và MS Office (Word, Excel, ...)

Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi.

Tính kỷ luật,khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực, lương tháng 13

Tham gia BHXH đầy đủ, 12 ngày phép năm, thưởng lễ tết...

Tham gia du lịch công ty và khám sức khỏe định kỳ

Không nợ lương, chậm lương

Lộ trình ít nhất xét tăng lương/ cấp bậc 1 lần/ năm

Làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

