Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa licogi13 số 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thực hiện thiết kế kết cấu các công trình xây dựng dân dụng của công ty. (tính toán, triển khai kết cấu bê tông dự ứng lực)

Viết thuyết minh kết cấu cho các công trình dân dụng, tính toán kết cấu.

Thực hiện công việc theo phân công của lãnh đạo trung tâm

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên Chuyên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp

+ Autocad, Etabs, safe, adapt, Office các phần mềm liên quan đến tính toán kết cấu

+ Kỹ năng Lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc nhóm,

+ Kỹ năng giao tiếp

Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương,

Am hiểu hệ thống văn bản pháp luật: Luật Xây dựng, Luật đấu thầu ...và Nắm rõ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;

Uu tiên: các ứng viên có kinh nghiệm tại các công ty về tư vấn thiết kế

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000 – 18.000.000 đồng (tùy theo kinh nghiệm và năng lực)

BHXH: tham gia sau khi hết thử việc

Phúc lợi: thưởng ngày lễ tết hàng năm, thưởng đánh giá, du lịch, bóng đá, teambuilding

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.