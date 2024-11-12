Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Lô 88, TT4 KĐT thành phố Giao Lưu, 232 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm

Kỹ sư kết cấu công trình

Thiết kế, phân tích kết cấu, lập bảng tính toán, bản vẽ

Dựng mô hình tính toán, phối hợp công việc liên quan đến thiết kế công trình (nhà máy, nhà xưởng khu công nghiệp, nhà ở dận dụng......)

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp từ Ban lãnh đạo công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế kết cấu nhà dân dụng, Nhà Công nghiệp

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành;

Có trách nhiệm cao trong công việc, trung thực, chăm chỉ.

Làm việc cẩn thận, hiệu quả, xử lý công việc nhanh gọn.

Có chứng chỉ thiết kế là một lợi thế

Phúc Lợi

Lương: Thỏa thuận theo năng lực. Từ 12,000,000 đến 18,000,000

Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty, nghỉ hưởng lương vào các ngày Lễ Tết, được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước, lương tháng thứ 13, thưởng dự án, hiếu, hỷ, sinh nhật....

Ăn trưa tại Văn phòng(Công ty chi trả chi phí)

Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

