Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AIDA VÀ CỘNG SỰ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AIDA VÀ CỘNG SỰ
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 99, đường Nhật Chiêu, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tham gia khảo sát hiện trạng công trình, nội thất, phân tích, đánh giá hiện trạng
Lên ý tưởng, phương án thiết kế kiến trúc, không gian nội thất, công trình và tư vấn cho khách hàng.
Vẽ và lên phối cảnh 3D, triển khai hồ sơ thiết kế.
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chuyên môn theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tốt các phần mềm Sketchup(hoặc 3Dsmax), Autocad, Photoshop, Render (Enscape hoặc Vray, Corona),... các phần mềm khác liên quan.
Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công việc
Có thể làm việc độc lập và đội nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AIDA VÀ CỘNG SỰ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8.000.0000 – 15.000.000 (sẽ thỏa thuận tăng lương vào các năm tiếp theo)
Thử việc 1 tháng hưởng 85%, sau thử việc đóng BHXH theo quy định
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Phụ cấp ăn trưa tại công ty
Du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ lớn, thưởng lương tháng 13.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ, có đồ ăn và cf, view Hồ Tây ther mộng
Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN), nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AIDA VÀ CỘNG SỰ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
