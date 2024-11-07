Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AIDA VÀ CỘNG SỰ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 99, đường Nhật Chiêu, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia khảo sát hiện trạng công trình, nội thất, phân tích, đánh giá hiện trạng

Lên ý tưởng, phương án thiết kế kiến trúc, không gian nội thất, công trình và tư vấn cho khách hàng.

Vẽ và lên phối cảnh 3D, triển khai hồ sơ thiết kế.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chuyên môn theo sự phân công của cấp trên.

Sử dụng tốt các phần mềm Sketchup(hoặc 3Dsmax), Autocad, Photoshop, Render (Enscape hoặc Vray, Corona),... các phần mềm khác liên quan.

Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công việc

Có thể làm việc độc lập và đội nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AIDA VÀ CỘNG SỰ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.0000 – 15.000.000 (sẽ thỏa thuận tăng lương vào các năm tiếp theo)

Thử việc 1 tháng hưởng 85%, sau thử việc đóng BHXH theo quy định

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Phụ cấp ăn trưa tại công ty

Du lịch hàng năm

Thưởng các ngày lễ lớn, thưởng lương tháng 13.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ, có đồ ăn và cf, view Hồ Tây ther mộng

Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN), nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AIDA VÀ CỘNG SỰ

