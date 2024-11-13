Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam

Kỹ sư kết cấu công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà N01T2 Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tính toán kết cấu và triển khai các bản vẽ chi tiết liên quan của kết cấu thép nhà xưởng công nghiệp.
- Khảo sát, đo đạc hiện trường nếu cần
- Trao đổi, tương tác và tư vấn với đối tác, khách hàng trong quá trình triển khai công việc
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành XDDD & CN
- Có k/n 1 năm trở lên về thiết kế trong lĩnh vực kết cấu thép theo TCVN, AISC
- Sử dụng thành thạo phần mềm: Sap, Etabs, Autocad, ...
- Đọc hiểu tài liệu và bản vẽ bằng tiếng anh

Tại Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh
- Điều chỉnh lương 1 năm/lần
- Thưởng lễ/ tết, lương tháng 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm
- Tham gia du lịch hàng năm
- Các chế độ Bảo hiểm đầy đủ
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.
- Có cơ hội làm việc với các khách hàng nước ngoài như: Nhật, Hàn, ...
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
- Cung câp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam

Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Sông Công, Phường Bách Quang, TP Sông Công, Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

