Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế bản vẽ shop drawing chi tiết, biện pháp thi công chi tiết các hạng mục của dự án;

- Cập nhật thay đổi, điều chỉnh phương án, kiểm soát xung đột giữa các bản vẽ thiết kế;

- Chủ trì hoàn công bản vẽ theo từng giai đoạn;

- Cung cấp các thông tin về thiết kế, BPTC,.. để lập báo cáo kết thúc dự án;

- Một số công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo;

- Làm việc tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các Trường khối kỹ thuật xây dựng;

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

- Có khả năng sử dụng các phần mềm liên quan;

- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại môi trường tương đồng hoặc các nhà thầu nước ngoài là một lợi thế;

- Nhiệt tình và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương dựa theo năng lực

- Lương tháng 13; Thưởng chất lượng công việc hàng tháng, thưởng hiệu quả công việc 2 lần / năm hoặc theo mốc dự án

- Xét tăng lương hàng năm

- Hỗ trợ ăn trưa và nhà ở nếu làm việc tại Dự án

- Các chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe, nghỉ mát đầy đủ.

- Môi trường làm việc năng động, đoàn kết.

