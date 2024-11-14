Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Eco Lakeview 32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Tính toán, lên thiết kế kết cấu và bảng tính thuyết minh các công trình nhà công nghiệp

Bóc tách khối lượng kết cấu.

Phối hợp với các bộ môn khác trong công tác thiết kế.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 25-35, tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng

Sử dụng thành thạo Autocad, các phần mềm tính toán kết cấu.

Có kinh nghiệm tính toán, thiết kế kết cấu nhà xưởng, nhà công nghiệp.

Nắm được các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế.

Năng động, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại văn phòng Công ty, Thu nhập thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm upto 16tr/tháng+thưởng

Chế độ thưởng: Thưởng các ngày lễ tết (từ 500k-1tr), tháng lương 13, thưởng thâm niên, thưởng vị trí, thưởng hiệu quả đóng góp, thưởng doanh thu ...

Nghỉ 12 ngày phép/năm, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của luật hưởng nguyên lương

Thử việc 01 tháng, ký HĐLĐ dài hạn lâu dài, tham gia BHXH theo quy định.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo, học hỏi kinh nghiệm từ cấp trên.

Được hưởng chế độ công tác phí nếu công việc yêu cầu đi công tác (ngắn hạn)

Thời gian làm việc 7.5h/ngày: 8h00-12h00, 13h30-17h00 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Các hoạt động văn hoá phong trào: Sinh nhật, Team building, liên hoan, thể dục thể thao, đọc sách, chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm...phong phú và đa dạng

Phúc lợi: Thăm hỏi, hiếu hỷ, tặng quà nhân dịp các ngày lễ tết 8/3,20/10, trung thu, 1/6...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin