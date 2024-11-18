Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia đánh giá, lựa chọn năng lực nhà thầu thiết kế, giải pháp thiết kế kết cấu.

- Quản lý kiểm tra công tác thiết kế phần kết cấu. Kiểm soát dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, khối lượng bản vẽ.

- Khảo sát tính toán thiết kế kết cấu kiến trúc cho các công trình.

- Phối hợp với các Ban QLDA trong công tác giám sát thi công, đảm bảo công trình thi công theo hồ sơ thiết kế Phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến điều chỉnh, phát sinh, sửa đổi, bổ sung thiết kế trên công trường.

- Nghiệm thu, thanh - quyết toán sản phẩm thiết kế của nhà thầu theo từng giai đoạn.

- Trực tiếp thiết kế một số hạng mục công trình khi có yêu cầu của cấp trên.

- Tham mưu tư vấn cho cấp trên trong các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách Tuân thủ các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định khác có liên quan.

- Mọi chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong cuộc phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Nam, Tốt nghiệp ĐH chính quy trở các chuyên ngành có liên quan.

- Có chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng Có kiến thức chuyên môn về kết cấu, kiến trúc, xây dựng, dân dụng, hạ tầng đô thị.

- Có kiến thức vững và sâu về nguyên lý cấu tạo và tính toán kết cấu nhà cao tầng.

- Hiểu biết về các văn bản pháp luật, các Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế. Nắm vững các bước thực hiện dự án, các bước thiết kế của một dự án.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng trong thiết kế kết cấu, đặt biệt là kết cấu nhà cao tầng: Etabs, Stad pro, Sap, Safe, Autocad, Plaxis...

- Có khả năng đảm nhiệm nhiều đầu việc hoặc dự án cùng lúc;

- Có kinh nghiệm và khả năng phối hợp với các phòng ban trong công ty cũng như các đối tác;

- Yêu cầu cao đối với trách nhiệm trước công việc, hiệu suất làm việc cao và thái độ hợp tác tốt khi làm việc nhóm.

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: tổ chức, quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, hoạch định.

- Có Kinh nghiệm thiết kế, quản lý thiết kế từ 5 năm trở lên với các công trình nhà cao tầng.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

• Phụ cấp: phụ cấp ăn trưa theo quy định của Công ty

• Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước

• Được đào tạo và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

• Có cơ hội thăng tiến

• Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (sáng thứ 7 làm từ 8h30 đến 12h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

