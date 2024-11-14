Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Kỹ sư kết cấu công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Kiểm soát các yêu cầu đối với hồ sơ thiết kế kết cấu, hạ tầng,...các công trình xây dựng dân dụng/Dự án do TVTK hoặc nhà thầu triển khai (Đề xuất chỉnh sửa thiết kế nếu cần thiết).
- Đề xuất và đưa ra các giải pháp kết cấu tối ưu cho công trình, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả kinh tế cho công trình/Dự án.
- Thiết kế kết cấu bê tông, kết cấu thép các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Lập thuyết minh tính toán kết cấu, phân tích kết cấu, thể hiện bản vẽ kết cấu, bóc khối lượng dự thầu; dựng mô hình toán.
- Trao đổi nắm bắt nhiệm vụ và thuyết trình, bảo vệ phương án trước BLĐ khi cần;
- Phối hợp, khớp nối với các bộ môn khác (Kiến trúc, ME, Hạ tầng..) trong quá trình thực hiện dự án để hoàn thành công việc.
- Các công việc khác liên quan theo sự phân công của lãnh đạo.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (ưu tiên khoa Xây dựng trường Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc Hà nội).
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí thiết kế/thi công tại các công ty TVTK hoặc nhà thầu, CĐT.
- Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề kết cấu.
- Thành thạo các phần mềm Autocad, Etabs, Plaxis, Sap... và các phần mềm office khác.
- Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của cá nhân và nhóm trong hạng mục phụ trách.
- Tiếng Anh: Viết và đọc hiểu bản vẽ, tài liệu; giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 15-20 triệu/ tháng + Phụ cấp dự án
- Tăng lương định kỳ/đột xuất dựa trên hiệu quả công việc
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động: BHXH, phép, lễ, tết...
- Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm, liên hoan,....các hoạt động tập thể của công ty.
- Cơ hội thăng tiến đối với nhân sự có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

