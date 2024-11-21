Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần tập đoàn MBG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần tập đoàn MBG
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty Cổ phần tập đoàn MBG

Kỹ sư kết cấu công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại Công ty Cổ phần tập đoàn MBG

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 ngách 61/4 Lạc Trung, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại vật liệu, vật tư, thiết bị - lắp đặt công trình,
Có kinh nghiệm thực tế trong công tác giám sát thi công xây dựng công trình đặc biệt là nhà kết cấu khung thép.
Có khả năng triển khai kỹ thuật kết cấu, bản shop drawing và am hiểu về cấu tạo nhà khung thép tiền chế.
Linh động, có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau từ lên ý tưởng đến khai triển kỹ thuật .
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong triển khai thiết kế thi công công trình của dự án. Có khả năng làm việc và hỗ trợ nhóm tốt, kỹ năng tổ chức, quản lý dự án và lập kế hoạch, bao gồm khả năng đa nhiệm nhiều nhiệm vụ.
Có tính sáng tạo, chú ý tiểu tiết cũng như nhìn được bức tranh toàn cảnh.
Hoàn thiện ý tưởng thiết kế cho dự án, lên giải pháp thiết kế, thi công.
Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công, nghiên cứu, thực nghiệm, giám sát công trình Kiến trúc.
Hiểu và thể hiện đúng các chi tiết cấu tạo kiến trúc.
Triển khai Thiết kế các bộ môn điện nước... đối với công trình nhỏ để khớp nối hoàn thiện công trình.
Tự lập được nhiệm vụ thiết kế chi tiết, và có kỹ năng thuyết trình bảo vệ ý tưởng thiết kế trước cấp trên và cơ quan chuyên môn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kỹ thuật kiến trúc.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kiến trúc dân dụng;
Kinh nghiệm làm việc trong vai trò nhân viên thiết kế, kiến trúc sư hoặc tương đương;
Sử dụng thành thạo các phần mềm tiêu chuẩn trong ngành như AutoCAD, Revit, Photoshop.
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế và tính toán kết cấu khác là một lợi thế.
Có tư duy sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm; nhanh nhẹn, cầu tiến.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng đi công tác xa ngắn ngày theo lịch điều động.

Tại Công ty Cổ phần tập đoàn MBG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12tr – 15tr, thỏa thuận tùy theo năng lực.
Lương 13 + Thưởng Lễ/Tết... + thưởng khác
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tập đoàn MBG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần tập đoàn MBG

Công ty Cổ phần tập đoàn MBG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 ngách 61/4 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

