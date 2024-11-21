Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng CPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lên khối lượng dự toán kết cấu thép.

- Lên báo giá gửi khách hàng (Sẽ được hướng dẫn, đào tạo theo mẫu, form biểu công ty ban hành).

- Nghiên cứu hồ sơ thầu.

- Chịu sự phân công điều phối công việc từ Giám Đốc Thiết Kế

- Các công việc khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng, ưu tiên tốt nghiệp Đại học Xây dựng, giao thông vận tải,...

- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm về tính khối lượng kết cấu thép, vào giá hỗ trợ kinh doanh, nghiên cứu hồ sơ thầu.

- Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

- Đọc hiểu bản vẽ.

- Thành thạo phần mềm Autocad, Word và ưu tiên kỹ năng excel.

- Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập.

- Nhanh nhẹn, khéo léo, nhiệt tình và khả năng giao tiếp tốt.

- Có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

- Chấp nhận làm việc ngoài giờ khi được yêu cầu.

Tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng CPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10 - 20 triệu/ tháng hoặc Thỏa thuận cụ thể theo năng lực khi phỏng vấn.

- Hỗ trợ cơm trưa và tiền ăn tối khi tăng ca.

- Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực.

- Thưởng vào các dịp Lễ/ Tết trong năm và du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Được tham gia BHXH theo quy định Nhà Nước

- Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

- Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững, phát triển các mối quan hệ mới.

+) Nơi làm việc: Tại Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà Kim Ánh số 1/78 Duy Tân – Cầu Giấy - Hà Nội

+) Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng CPT Việt Nam

