Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng CPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng CPT Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng CPT Việt Nam

Kỹ sư kết cấu công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng CPT Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lên khối lượng dự toán kết cấu thép.
- Lên báo giá gửi khách hàng (Sẽ được hướng dẫn, đào tạo theo mẫu, form biểu công ty ban hành).
- Nghiên cứu hồ sơ thầu.
- Chịu sự phân công điều phối công việc từ Giám Đốc Thiết Kế
- Các công việc khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng, ưu tiên tốt nghiệp Đại học Xây dựng, giao thông vận tải,...
- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm về tính khối lượng kết cấu thép, vào giá hỗ trợ kinh doanh, nghiên cứu hồ sơ thầu.
- Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
- Đọc hiểu bản vẽ.
- Thành thạo phần mềm Autocad, Word và ưu tiên kỹ năng excel.
- Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập.
- Nhanh nhẹn, khéo léo, nhiệt tình và khả năng giao tiếp tốt.
- Có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
- Chấp nhận làm việc ngoài giờ khi được yêu cầu.

Tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng CPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10 - 20 triệu/ tháng hoặc Thỏa thuận cụ thể theo năng lực khi phỏng vấn.
- Hỗ trợ cơm trưa và tiền ăn tối khi tăng ca.
- Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực.
- Thưởng vào các dịp Lễ/ Tết trong năm và du lịch nghỉ mát hàng năm.
- Được tham gia BHXH theo quy định Nhà Nước
- Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
- Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững, phát triển các mối quan hệ mới.
+) Nơi làm việc: Tại Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà Kim Ánh số 1/78 Duy Tân – Cầu Giấy - Hà Nội
+) Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng CPT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Kim Ánh, Số 1-Ngõ 78-Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

