Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 dãy A6 Đầm Trấu, Phường Hồng Hà, TP Hà Nội ( Số 10 dãy A6 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng cũ), Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần thương mại và kỹ thuật Âm Thanh Việt được thành lập từ năm 2020, chuyên cung cấp, lắp đặt, lập trình, sửa chữa, cài đặt các thiết bị âm thanh và ánh sáng chuyên nghiệp với chất lượng phục vụ tốt nhất Lĩnh vực phân phối hệ thống âm thanh chuyên nghiệp các hãng nổi tiếng: TOA, BOSCH, ITC, ELECTR-VOICE, DYNACORD, DÂY LOA TÂN PHÚ, LAPPKABEL,….

Nơi làm việc : Số 10 dãy A6 Đầm Trấu, Phường Hồng Hà, TP Hà Nội ( Số 10 dãy A6 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng cũ)

Mô tả công việc:

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể đi công tác tỉnh.

- Giới tính: Không yêu cầu

- Am hiểu và yêu thích các sản phẩm âm thanh là một lợi thế.

- Đam mê và nhiệt huyết với công việc của một nhân viên kinh doanh.

- Có máy tính xách tay

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

- BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động, lương tháng thứ 13, các chế độ theo qui định của Nhà nước.

- Tham quan, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin