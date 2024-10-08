Tuyển Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Điện thu nhập 16 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 42, Trần Đăng Ninh, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

- Nghiên cứu, thiết kế các giải pháp kỹ thuật của công ty;

- Lập giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu khách hàng/ công trình/ dự án...;

- Thiết kế MEP công trình dân dụng và bóc tách khối lượng;

- Giám sát tác giả/ tổ chức triển khai bản vẽ thiết kế cho các nhà thầu;

- Kiểm soát, chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn kỹ thuật thi công, lắp đặt, chạy thử;

- Thực hiện các hồ sơ dự án;

- Các công việc kỹ thuật, quản lý dự án, kinh doanh khác theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Điện, Cơ điện tử, tự động hóa.

- Có ≥ 3 năm kinh nghiệm làm việc cụ thể với một trong những lĩnh vực như sau:

+ Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế từ thiết kế đến tổ chức thi công, giám sát tác giả về hệ thống MEP dân dụng (Ưu tiên)

+ Hoặc giám sát thi công MEP các công trình Building, khu đô thị cao cấp

+ Hoặc Có kiến thức, kinh nghiệm trong việc thiết kế, thi công hệ thống BMS, ELV, AV, hoặc/và các hệ thống điều khiển tự động hoá khác...

Tại CÔNG TY TNHH METAHAUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực (từ 16.000.000 - 18.000.000đ) + Phụ cấp + Thưởng dự án

- Được công ty đào tạo và cử đi học các khóa tranning trong và ngoài nước (Châu Âu - do hãng tổ chức)

- Môi trường làm việc trẻ, thẳng thắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chơi.

- Các quyền lợi khác: team building, du lịch, thưởng, bảo hiểm...

- Cụ thể về các chế độ sẽ được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH METAHAUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.