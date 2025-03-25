Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

Khảo sát hiện trường tư vấn, lập dự toán để báo giá cho khách hàng

Thiết kế bản vẽ thi công 2D, 3D chi tiết máy phục vụ công tác gia công chế tạo

Thiết kế bản vẽ thi công 2D, 3D của các kết cấu hệ thống máy móc cơ khí, tự động hóa

Giám sát lắp đặt tại hiện trường

Kiểm tra được và khắc phục sự cố sai hỏng cơ khí cho các nhà máy

Triển khai bảo dưỡng hệ thống cơ khí cho các nhà máy

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kỹ sư cơ khí chế tạo máy và các chuyên ngành liên quan khác

Sử dụng thành thạo các phần mềm như Autocad, solidworks, Inventor....

Tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương là một lợi thế

Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 11-16 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm;

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty (Thưởng Lễ Tết, quà tặng ngày sinh nhật, nghỉ mát,....);

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật ( BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép năm, Lương T13).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT

