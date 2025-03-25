Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT làm việc tại Nghệ An thu nhập 11 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An:
- Nghệ An
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 11 - 16 Triệu
Khảo sát hiện trường tư vấn, lập dự toán để báo giá cho khách hàng
Thiết kế bản vẽ thi công 2D, 3D chi tiết máy phục vụ công tác gia công chế tạo
Thiết kế bản vẽ thi công 2D, 3D của các kết cấu hệ thống máy móc cơ khí, tự động hóa
Giám sát lắp đặt tại hiện trường
Kiểm tra được và khắc phục sự cố sai hỏng cơ khí cho các nhà máy
Triển khai bảo dưỡng hệ thống cơ khí cho các nhà máy
Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kỹ sư cơ khí chế tạo máy và các chuyên ngành liên quan khác
Sử dụng thành thạo các phần mềm như Autocad, solidworks, Inventor....
Tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương là một lợi thế
Sử dụng thành thạo các phần mềm như Autocad, solidworks, Inventor....
Tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương là một lợi thế
Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 11-16 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm;
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty (Thưởng Lễ Tết, quà tặng ngày sinh nhật, nghỉ mát,....);
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật ( BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép năm, Lương T13).
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty (Thưởng Lễ Tết, quà tặng ngày sinh nhật, nghỉ mát,....);
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật ( BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép năm, Lương T13).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tự động hóa và Xây lắp điện SNT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI