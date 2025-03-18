Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MẠNH HÙNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66/2 Trần Văn Khánh, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Lên phương án, tính toán, thiết kế hệ thống Điện cho dự án,

- Lên bảng khối lượng, triển khai báo giá với nhà thầu phụ/nhà cung cấp, kiểm tra và triển khai khối lượng dự toán để chào thầu.

- Kiểm tra, giám sát, phối hợp xử lý các sự cố xảy ra tại công trường.

- Phối hợp cùng Giám sát công trường theo dõi các công việc hàng ngày

- Hoàn tất hồ sơ hoàn công đóng dự án.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên ( sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Mức lương : từ 12 triệu đến 20 triệu, tuỳ năng lực.

- Làm việc tại Văn Phòng ở Q7, TP.HCM.

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Điện.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm. Có thể đào tạo cho ứng viên chưa có kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo phần mềm Auto Cad, Microsoft Office, Excel, Word.

- Kỹ năng teamwwork, kỹ năng giao tiếp để phối hợp làm việc cùng team và các nhà thầu/chủ đầu tư

- Có tác phong cẩn thận, chặt chẽ và có tính kỷ luật, cầu tiến

