Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MẠNH HÙNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MẠNH HÙNG
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MẠNH HÙNG

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MẠNH HÙNG

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 66/2 Trần Văn Khánh, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Lên phương án, tính toán, thiết kế hệ thống Điện cho dự án,
- Lên bảng khối lượng, triển khai báo giá với nhà thầu phụ/nhà cung cấp, kiểm tra và triển khai khối lượng dự toán để chào thầu.
- Kiểm tra, giám sát, phối hợp xử lý các sự cố xảy ra tại công trường.
- Phối hợp cùng Giám sát công trường theo dõi các công việc hàng ngày
- Hoàn tất hồ sơ hoàn công đóng dự án.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên ( sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Mức lương : từ 12 triệu đến 20 triệu, tuỳ năng lực.
- Làm việc tại Văn Phòng ở Q7, TP.HCM.
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Điện.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm. Có thể đào tạo cho ứng viên chưa có kinh nghiệm
- Sử dụng thành thạo phần mềm Auto Cad, Microsoft Office, Excel, Word.
- Kỹ năng teamwwork, kỹ năng giao tiếp để phối hợp làm việc cùng team và các nhà thầu/chủ đầu tư
- Có tác phong cẩn thận, chặt chẽ và có tính kỷ luật, cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MẠNH HÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MẠNH HÙNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MẠNH HÙNG

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MẠNH HÙNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 66/2 Đường Trần Văn Khánh, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

