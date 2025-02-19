Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 18 Triệu

Mức lương 18 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà xưởng tiêu chuẩn D, Lô Va.04b, Đường 17&24, Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế

• Khảo sát,thu thập thông tin yêu cầu từ khách hàng.

• Lên ý tưởng, giải pháp cho yêu cầu khách hàng.

• Lựa chọn, bóc tách vật tư, nhân công, chi phí dự án (BOM).

• Thiết kế bản vẽ điện, đấu nối tủ điện.

• Lập trình PLC, HMI, Servo cho máy tự động.

• Lập kế hoạch triển khai dự án, thi công vận hành, bàn giao tại nhà máy khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

• Có kinh nghiệm thiết kế 2 năm trở lên.

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành điện, điện tử, tự động hóa…

• Có khả năng tự xử lý vấn đề, chủ động, trung thực, cẩn thận.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• Ứng viên có khả năng đi công tác.

• Thành thạo tin học văn phòng, giao tiếp được tiếng Anh, tiếng Nhật là 1 lợi thế.

• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần, từ 8h - 17h

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

