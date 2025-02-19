Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mức lương
18 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà xưởng tiêu chuẩn D, Lô Va.04b, Đường 17&24, Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 18 - 18 Triệu

• Khảo sát,thu thập thông tin yêu cầu từ khách hàng.
• Lên ý tưởng, giải pháp cho yêu cầu khách hàng.
• Lựa chọn, bóc tách vật tư, nhân công, chi phí dự án (BOM).
• Thiết kế bản vẽ điện, đấu nối tủ điện.
• Lập trình PLC, HMI, Servo cho máy tự động.
• Lập kế hoạch triển khai dự án, thi công vận hành, bàn giao tại nhà máy khách hàng.

Với Mức Lương 18 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm thiết kế 2 năm trở lên.
• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành điện, điện tử, tự động hóa…
• Có khả năng tự xử lý vấn đề, chủ động, trung thực, cẩn thận.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Ứng viên có khả năng đi công tác.
• Thành thạo tin học văn phòng, giao tiếp được tiếng Anh, tiếng Nhật là 1 lợi thế.
• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần, từ 8h - 17h

Tại CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: HR

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

