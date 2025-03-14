Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Aquarius làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 01 Đường D4, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Quản lý, triển khai thiết kế theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư, tiêu chuẩn thiết kế nội bộ.

Cầu nối giao tiếp giữa Chủ đầu tư, Nhà thầu phụ.

Quản lý tiến độ thiết kế.

Kiểm duyệt thiết kế.

Thực hiện thiết kế toàn bộ dự án.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện hoặc liên quan.

Có hiểu biết về hệ thống Solar, ưu tiên đã có kinh nghiệm thiết kế.

Chịu được áp lực công việc.

Giao tiếp tốt, có khả năng giải quyết công việc tốt.

Sử dụng tốt phần mềm thiết kế CAD, PVsyst, Sketchup,...

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản, viết email tiếng Anh.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Aquarius Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12-20 triệu

Lương tháng thứ 13 và thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty;

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, ngày nghỉ phép năm, lễ tết...;

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và năng động

Nhiều cơ hội và không gian để phát triển, thăng tiến.

Du lịch hàng năm, tea-break và các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Aquarius

