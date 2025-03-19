Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Bách Khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Bách Khoa
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Bách Khoa

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Bách Khoa

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Cần Thơ, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế, giám sát và thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Bóc tách khối lượng, lập dự toán công trình.
- Quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động trên công trường.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ thi công.
- Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên.
- Thiết kế kết cấu, bốc khối lượng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật công trình.
- Thành thạo AutoCAD, Excel, phần mềm dự toán.
- Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác khi cần.
Quyền lợi:
- Thỏa thuận theo năng lực (cạnh tranh, hấp dẫn).
- Chế độ bảo hiểm, thưởng dự án, thưởng cuối năm.
- Hỗ trợ chi phí công tác, xăng xe, điện thoại.

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo
Đào tạo sâu hơn về chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Bách Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 361, Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

