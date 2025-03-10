Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Chủ trì công tác quản lý thiết kế Kết cấu

• Kiểm soát, kiểm tra tính toán thiết kế kết cấu của nhà thầu TVTK

• Chủ trì công tác lập chỉ dẫn kỹ thuật công tác kết cấu và hoàn thiện

• Kiểm soát công tác kỹ thuật các dự án bao gồm biện pháp thi công và kỹ thuật thi công

• Lập mô hình Plaxis, Etabs,… tính toán kết cấu, BPTC định hướng khi có dự án mới

• Tham mưu giải pháp kỹ thuật hợp lý mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu

• Tính toán kiểm tra, tối ưu hóa công tác thiết kế kết cấu

• Tổng hợp đánh giá kế hoạch và tiến độ nộp hồ sơ thiết kế cho dự án theo từng giai đoạn pháp lý, thi công.

• Phối hợp với Ban QLDA kiểm tra và đánh giá tiến độ, chất lượng và giám sát tác giả tại công trường.

• Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu Cấp trên