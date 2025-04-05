Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63 Đường Út Trà Ôn, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TPHCM, Thủ Đức, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Nhận bản vẽ và triển khai thiết kế trên các phần mềm chuyên dụng để thực hiện bóc tách khối lượng sau đó tính toán ra tổng chi phí để thi công từng loại thiết bị

Phân tích và điều chỉnh dự toán khi có thay đổi về thiết kế và hoặc khối lượng thi công

Quản lý kiểm soát chi phí không cho phát sinh, kiểm soát toàn bộ tài sản của công ty đưa ra bên ngoài để phục vụ thi công công trình.

không cho phát sinh

Thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng theo vị trí được bổ nhiệm và theo sự phân công của ban lãnh đạo.

Lập báo cáo công việc, báo cáo tiến độ hàng ngày, hàng tháng,…đến các ban lãnh đạo phòng ban theo quy định của công ty.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn và chuyên môn: Có 2 năm kinh nghiệm trở lên ( về chuyên ngành Thiết kế, Kiến trúc hoặc các ngành xây dựng có liên quan).

Có kinh nghiệm về kết cấu thép

Có thể đi làm ngay

Đặc thù công việc đòi hỏi sự tập trung, sẵn sàng tiếp thu và học hỏi

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực và chuyên cần trong công việc.

Có khả năng làm việc theo nhóm và giao tiếp tốt.

Sử dụng thành thạo các phần mềm Office, CAD, SAP, …

Có thể thích ứng với môi trường làm việc nhanh chóng giữa xưởng công ty, văn phòng và công trình thi công.

Ngoại ngữ: giao tiếp tốt Tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Sẽ được đào tạo chuyên môn, trao dồi kỹ năng.

Được đề cử tham gia các khóa học với vị trí liên quan.

Được nghỉ phép 12 ngày làm việc trong năm.

Được hưởng các chế độ tiền thưởng theo hiệu suất công ty.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Có chỗ ở lại khi đi tỉnh, hỗ trợ chi phí di chuyển đến công trình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin