Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 37

- 39A, Đường số 19, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế bản vẽ thi công các hạn mục M&E, PCCC, thiết kế cơ điện cho DC mới, cải tạo, nâng cấp Data Center (DC) đang vận hành.
Phối hợp cùng với các phòng ban, đội ngũ giám sát công trình; chỉnh sửa thiết kế cho phù hợp với thi công thực tế của DC và nhu cầu khách hàng thuê dịch vụ DC.
Lập biện pháp thi công, kiểm tra, xem xét biện pháp thi công các hạn mục M&E của của DC và nhu cầu khách hàng thuê dịch vụ DC.
Trực tiếp kiểm tra, giám sát khối lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy trình, tiến độ phù hợp với yêu cầu công việc trong từng giai đoạn và tổng tiến độ chung của dự án.
Giám sát công trường thi công.
Thực hiện công việc tính toán phụ tải, cung cấp điện; tính toán ngắn mạch, phân tích chất lượng điện năng.
Lên bảng vẽ và mô tả đặc tính và chọn thông số kỹ thuật của thiết bị công nghệ đảm bảo tính chính xác, đúng yêu cầu các sản phẩm thiết kế và tiến độ được giao.
Đọc hiểu tài liệu yêu cầu kỹ thuật, các mô tả đặc tính và tiêu chuẩn kèm theo để làm hồ sơ thiết kế, thi công và hoàn công của dự án.
Kiểm tra kỹ thuật đơn hàng, tham gia chuẩn bị hồ sơ chào thầu dự án.
Phối hợp triển khai mua sắm và nghiệm thu lắp đặt
Giám sát, kiểm tra việc thi công khi có yêu cầu.
Quy hoạch hạ tầng, tài nguyên tại các DC: quy hoạch nguồn, tủ rack.
Hỗ trợ phương án kỹ thuật khách hàng triển khai lắp đặt thiết bị tại DC.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý phòng.
Tham gia công tác tư vấn kỹ thuật, lên giải pháp triển khai, hỗ trợ kỹ thuật và làm việc với nhà cung cấp.
Làm việc theo giờ hành chính và theo điều động của quản lý phòng khi có yêu cầu..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Đại Học trở lên chuyên nghành Cơ Điện; Điện tử viễn thông; Điện Động Lực.
Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm việc ở vị trí tương đương.
Có kiến thức về thiết kế hệ thống điện động lực và điều khiển.
Sử dụng thành thạo Microsoft office và các phần mền liên quan (như Word, Excel, Auto CAD, Sketchup, Revit,...).
Thành thạo vẽ và dựng 3D, tính toán & vẽ sơ đồ điện.
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, ưu tiên tiếng anh giao tiếp tốt, TOIEC 500-600 hoặc IELTS 4-5
Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tốt, làm việc nhóm.
Năng động, chủ động, quyết đoán trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương đương năng lực.
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến không giới hạn.
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom
Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

